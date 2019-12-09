ПСБ банк вошел в число наиболее выгодных банков для малого бизнеса

ПСБ банк вошел в число лидеров среди российских банков для малого бизнеса по торговому эквайрингу, согласно исследованию Business Banking Fees Monitoring 2019 Q4, проведённому компанией Markswebb.

Эксперты изучили тарифы 19 российских банков и рассчитали стоимость обслуживания в первый год для трех типов клиентов из сегмента МСБ: фрилансера, небольшой торговой точки и оптовой компании.

Тарифы по торговому эквайрингу ПСБ банка признаны самыми выгодными для торговых точек с оборотом в 300 тыс. рублей в месяц. За 5 370 рублей в месяц клиент получает необходимый пакет услуг, а также терминал в бесплатную аренду, его подключение без посещения офиса, бесплатную сотовую связь и зачисление средств день в день. При этом комиссия за обслуживание составляет 1,79%.

"Лидерские позиции в рейтинге свидетельствуют о том, что ПСБ выбрал правильную стратегию работы с малым и средним бизнесом. Наши конкурентные преимущества заключаются в высоком качестве клиентского сервиса и скорости принятия решений. Поддерживая эти сильные стороны, банк фокусируется на индивидуальном взаимодействии, гибких пакетных предложениях и развитии мультиканальности", — отметил Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса малого и среднего бизнеса ПСБ банка.