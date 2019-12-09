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ДТП Происшествия

Полицейские ищут водителя грузовика, сбившего человека под Тольятти и скрывшегося

ТОЛЬЯТТИ. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 декабря в Ставропольском районе, неизвестный водитель грузовика сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, примерно в 0:15 между 18 и 19 км трассы Тольятти — Димитровград автомобилист сбил 37-летнюю женщину. Он не оказав ей помощь и уехал с места происшествия.

Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу и госпитализировали.

Полицейские устанавливают личность скрывшегося водителя грузовика и просят всех, кому, что-либо известно о нем или обстоятельствах ДТП, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 8(8482)28-36-96; 89277752769, 020 (102).

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