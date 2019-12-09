Дмитрий Азаров и министр цифрового развития РФ Константин Носков провели совещание по развитию информтехнологий

В понедельник, 9 декабря, с официальным визитом в Самарскую область прибыл министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

В день Героев Отечества министр и губернатор региона Дмитрий Азаров возложили цветы к Вечному огню и мемориалу "Куйбышевцы — Герои Советского Союза", а также пообщались с кадетами, которые в этот памятный день несут торжественную вахту на Посту № 1.

Затем в здании областного правительства прошло совещание на тему реализации в губернии нацпроекта "Цифровая экономика". Глава региона Дмитрий Азаров и Константин Носков вместе с представителями министерств и ведомств, крупнейших IT-компаний и вузов региона обсудили аспекты цифровизации различных отраслей, реализацию совместных проектов и планы дальнейшего сотрудничества.

Открывая совещание, министр цифрового развития РФ отметил: "Самарская область развита не только в области промышленности, но и в области цифровизации, безусловно, есть очевидные успехи".

Константин Носков подчеркнул, что в регионе совместно с министерством цифрового развития уже успешно реализован целый ряд важных проектов. Так, например, министр высоко оценил организацию процесса перехода региона на цифровое ТВ: "Мы мониторили ситуацию и не увидели никаких проблем. Была правильно организована работа волонтеров, все удалось провести достаточно мягко и с пользой для наших граждан".

Дмитрий Азаров поблагодарил министра за визит на Самарскую землю, тем более в конце года, когда график руководителей федеральных министерств максимально спрессован, а также за поддержку идеи главы региона провести совещание именно в расширенном формате, который позволяет не только детально проанализировать реализацию государственных и региональных программ в области цифровизации, но и представить наиболее перспективные IT-проекты, созданные самарскими разработчиками.

О предварительных итогах реализации на территории региона нацпроекта "Цифровая экономика" доложил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин. Он рассказал, что в области сформированы и действуют пять региональных проектов — "Информационная инфраструктура", "Информационная безопасность", "Кадры для цифровой экономики", "Цифровое государственное управление" и "Цифровые технологии".

В 2019 г. к широкополосному интернету было подключено 219 учреждений соцсферы, в том числе, образовательных учреждений, ФАП, пожарных депо. Всего по проекту планируется обеспечить высокоскоростным интернетом порядка 1490 объектов в 890 населенных пунктах области. "Наша задача — до конца 2021 года подключить все муниципалитеты, все ФАПы, все школы в области к высокоскоростному интернету", — подчеркнул Константин Носков.

Также Станислав Казарин рассказал, что проект "Информационная безопасность" серьезно укрепил кибер-защиту региона и успешно показал себя в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Новый центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Самарской области стал первым подобным проектом в России. Только за 2018 год центр обработал более 18 млн событий, а в период ЧМ по футболу центр не только проанализировал более 3 млн событий, но и отразил 72 кибер-атаки.

Кроме того, в прошлом году в регионе была введена в эксплуатацию система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". Центр обработки вызовов размещен в технопарке "Жигулевская долина". Сейчас эта система развернута на территории всех муниципальных образований Самарской области. По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в скором времени по этому номеру жители региона смогут сообщать и о коммунальных авариях.

Для успешного выполнения задач, которые сегодня стоят перед регионом в области цифровизации, особое внимание уделяется решению кадрового вопроса. На сегодня количество IT-специалистов и даже выпускников вузов профильных специальностей значительно меньше, чем диктуют потребности экономки.

По инициативе главы региона разработан целый ряд решений, призванных справиться с этой задачей, ключевой проект — "Кадры для цифровой экономики". Его результатом должно стать увеличение числа выпускников IT-специальностей в два раза и рост числа людей, проходящих переподготовку по IT-специальностям. По словам Станислава Казарина, уже в 2020 году 11 тысяч человек пройдут переподготовку на IT -специалистов.

Станислав Казарин рассказал, что в регионе реализуются программы повышения компьютерной грамотности для людей разных возрастов — от школьников до пенсионеров. Результат уже есть — например, в прошлом году Самарская область стала третьей в стране по посещаемости единого портала "Госуслуги". К 2021 году доля цифрового взаимодействия граждан и коммерческих организаций с органами госвласти и бюджетными учреждениями региона должна увеличиться до 40%.

Говоря о проекте "Цифровые технологии", Станислав Казарин рассказал, что 1 сентября 2018 года в Самарской области начал работу проектный офис цифрового развития, созданный по инициативе Дмитрия Азарова и президента Самарского университета Виктора Сойфера. На федеральный уровень выводятся два проекта СамГМУ, связанные с телемедициной.

Еще одна важнейшая задача проектного офиса — продвижение самарских IT-разработок и компаний на российский и международный уровень. Директор УФПС Самарской области Александр Вакуленко рассказал о развитии почтовых услуг и реализации совместных проектов с командой региона.

Свои проекты представили и ведущие самарские IT-компании — председатель совета директоров ООО "НПК "Разумные решения" Петр Скобелев рассказал о внедрении искусственного интеллекта для управления ресурсами, а заместитель директора ООО "АйТи Юниверс" презентовал участникам совещания нейрокомпьютерный тренажёр для реабилитации конечностей.

Управляющий ООО "Открытый код" Олег Сурнин презентовал министру цифрового развития целый спектр передовых разработок, в том числе автоматизированную интеллектуальную систему обнаружения девиантного поведения в музеях. Дмитрий Азаров добавил, что система заинтересовала не только руководство Эрмитажа, но и ряд других ведущих музеев. "Проект уникальный, надеюсь, внедрение в Эрмитаже будет успешным", — сказал глава региона.

Директор НП "Геоинформспутник" Андрей Чернов представил проекты в области управления развитием территорий на основании больших геоданных. Программный продукт компании позволяет предлагать, просчитывать и моделировать решения в области "Умного города" на основе геоданных и картографии. У компании есть целый ряд проектов, которые успешно применяются на территории региона, самое известное — приложение для отслеживания прибытия общественного транспорта "Прибывалка63".

После окончания совещания министр ознакомился с работой научно-производственного технопарка и центра прорывных исследований СамГМУ, а также ПГУТИ, где были представлены разработки не только вуза, но и самарских телекоммуникационных и it-компаний.

Также в ПГУТИ Константин Носков вручил почетные грамоты министерства студентам-волонтерам, которые летом этого года помогали гражданам при подключении цифрового эфирного телевидения. Всего в этой работе участвовали 1,5 тыс. студентов, они помогли более чем 5 тыс. граждан по всей территории Самарской области.