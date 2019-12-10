В Самаре прошла ежегодная акция "Елка желаний"

Акция, организованная по инициативе городской администрации, состоялась уже в 12-й раз. За эти годы подарки получили более восьми с половиной тысяч самарских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По доброй традиции, к ней присоединились и депутаты Самарской городской думы - с праздничной новогодней елки, установленной в зале заседаний, каждый мог снять открытку с заветным желанием ребенка из Центра помощи детям имени Бориса Фролова и исполнить его.

Подарки ребятам депутаты вручат лично. Так, Анна Сараева исполнит желание трехлетней Виктории, которая мечтает о кукле и домике для нее. "Ее мечта обязательно сбудется, а мне очень приятно побыть волшебником", - сказала депутат.

Дмитрий Квашин подчеркнул: "Верить в чудеса детям нужно обязательно! Это важно и для нас - взрослых, очень приятно передавать детям подарки, видеть, как они радуются тому, что их маленькую мечту удалось реализовать". Депутату предстоит исполнить желание ребенка о домашнем кукольном театре.