Стало известно, как спаслись пассажиры загоревшейся в Тольятти маршрутки

Во вторник, 10 декабря, возгорание пассажирского автобуса в Тольятти произошло после того как водитель высадил пассажиров на остановке у Медгородка и отъехал от нее, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, в 6:30 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о возгорании микроавтобуса "Газель" маршрута №303 на бульваре Здоровья, 25а. По данным чрезвычайной службы, в автобусе находилось шесть человек. Во время пожара никто не погиб и не пострадал. Автобус был оперативно потушен.

По данным пресс-службы областной полиции, прибывшие сотрудники ГИБДД ограничили доступ людей к месту происшествия и организовали безопасное движение транспорта на данной магистрали.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Предварительной причиной пожара в ГУ МЧС России по Самарской области называют короткое замыкание электропроводки транспортного средства.