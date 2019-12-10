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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" подключило участки нефтепровода Куйбышев - Тихорецк в рамках реконструкции

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть-Приволга" завершило работы по технологическому подключению двух построенных участков общей протяженностью 33,7 км к реконструируемому магистральному нефтепроводу (МН) Куйбышев - Тихорецк в Саратовской области.

Работы на участках выполняются с привлечением технического заказчика - ООО "Транснефть ТСД".

Строительные работы на 432,2 - 449,9 км магистрального нефтепровода начались в октябре 2018 года, на участке 399 - 417 км в январе текущего года. Выполнено 98 пересечений с инженерными коммуникациями, такими как водопроводы, нефтепроводы, продуктопроводы, оросительные каналы, кабели связи, высоковольтные линии электропередач, автомобильные дороги. Перед подключением проведены обязательные гидравлические испытания и профилеметрия.

Реконструкция МН Куйбышев - Тихорецк проводится в рамках программы технического перевооружения АО "Транснефть-Приволга" с целью повышения надежности и экологической безопасности при эксплуатации трубопровода.

В настоящее время выполняются работы по демонтажу выведенного из эксплуатации участка.

Работы по реконструкции МН Куйбышев - Тихорецк продолжатся до 2021 года.

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