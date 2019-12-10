Благодаря системе "Безопасный город" количество ДТП на автодорогах области снизилось на 8,8%

Во вторник, 10 декабря, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание межведомственной рабочей группы по созданию, внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Самарской области.

АПК "Безопасный город" - это системы видеонаблюдения, фото- и видеофиксации нарушений ПДД и обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

На улицах городов и в районах Самарской области уже установлено около 2,6 тыс. камер уличного видеонаблюдения и 97 пунктов экстренной связи "Гражданин - полиция". Доступ к системе видеонаблюдения имеют областные управления МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардия.

Благодаря камерам, которые оснащены поворотным механизмом, имеют функции увеличения и детализации изображения, только в Самаре "по горячим следам" было раскрыто более 120 преступлений. Не одну сотню раз приходили на помощь и терминалы оранжевого и синего цвета с надписью "Полиция".

В бюджете на 2020 год предусмотрены средства на проектирование дополнительно 300 камер видеонаблюдения в городских округах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, Октябрьск.

В штатном режиме на территории региона функционирует система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". С момента создания обработано более 4 млн обращений на данный номер. В среднем за сутки операторами системы "112" обрабатывается 6,8 тыс. вызовов, из них 29% звонков в "скорую помощь", 14% - в полицию, 2,9% - пожарным, 1,1% - в газовую службу, остальные - иные виды помощи. Время реагирования на вызов составляет 60 секунд, что является одним из лучших показателей по стране.

В 2019 году региональная система "112" дополнена комплексом определения места нахождения звонившего. В планах на 2020 год - интегрировать систему "112" Самарской области с системами, действующими на территории соседних регионов - Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областей.

На автодорогах городов Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск и муниципальных районов установлено более чем 1,5 тыс. специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме. В их числе - 41 камера на въездах и выездах с территории региона, 468 камер на скоростных рубежах контроля и свыше тысячи камер, фиксирующих проезд на красный сигнал светофора, пересечение стоп-линии и другие нарушения на перекрестках улично-дорожной сети области. Все камеры сертифицированы, внесены в реестр средств измерений и прошли поверку в Центрах стандартизации и метрологии.

По данным областного управления ГИБДД, за девять месяцев 2019 года с помощью системы автоматизированной фиксации нарушений ПДД было вынесено и направлено собственникам транспортных средств почти 3 млн постановлений по делам об административных правонарушениях (на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года), наложено штрафов на сумму более 2,1 млрд рублей.

Главным результатом работы системы является значительное снижение аварийности на дорогах области. Сейчас регион по данному показателю находится на четертом месте среди субъектов РФ. Количество ДТП на автодорогах области снизилось на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество погибших в них - на 16,2%, раненых - на 8,5%. Это сокращение произошло именно на участках автодорог, где есть системы фото- и видеофиксации.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в следующем году группировка технических средств фиксации нарушений правил дорожного движения будет усилена.

"Правительство региона продолжит работу по расширению возможностей и повышению эффективности использования АПК "Безопасный город", - подчеркнул Виктор Кудряшов.