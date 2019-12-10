"РКС-Тольятти" объединят с "РКС-Самара"

В декабре 2019 г. "РКС-Тольятти" (ООО "Волжские коммунальные системы") будет объединено в один управленческий контур с "РКС-Самара", сообщает пресс-служба самарской компании. Менеджмент самарского предприятия будет совмещать аналогичные должности в "РКС-Тольятти".
"Данное решение принято ГК "Российские коммунальные системы" для повышения эффективности операционного управления предприятиями. Опыт и профессионализм управленческой команды "РКС-Самара" окажут положительный эффект на развитие водопроводно-канализационного комплекса Тольятти. Помимо этого, совмещение менеджментом должностей позволит сократить часть операционных расходов и направить освободившиеся средства на выполнение инвестиционных мероприятий, а также на повышение качества обслуживания объектов и коммунальных сетей Тольятти", - говорится в релизе.
С начала декабря главным управляющим директором "РКС-Тольятти" стал Владимир Бирюков. Павел Едигарев, занимавший эту должность, покинул компанию в связи с переходом на другую работу.
Владимир Бирюков родился в 1962 г. в Самаре. Окончил Энгельсское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО по специальности "Инженер по эксплуатации радиотехнических средств". До 1994 г. служил в Вооруженных силах России. В 1994-1998 гг. - начальник службы Управления Федеральной службы налоговой полиции по Пермской области. В 1998-2006 гг. работал на различных руководящих должностях в муниципальных органах власти города Перми, в том числе заместителем главы Перми. В 2003 г. окончил Пермский государственный технический университет, мастер делового администрирования. В группе компаний "Российские коммунальные системы" работает с октября 2007 г.: возглавлял пермское предприятие "НОВОГОР-Прикамье", затем брянский филиал, а с 2014 г. возглавляет "РКС-Самара".