"РКС-Тольятти" объединят с "РКС-Самара"

В декабре 2019 г. "РКС-Тольятти" (ООО "Волжские коммунальные системы") будет объединено в один управленческий контур с "РКС-Самара", сообщает пресс-служба самарской компании. Менеджмент самарского предприятия будет совмещать аналогичные должности в "РКС-Тольятти".

"Данное решение принято ГК "Российские коммунальные системы" для повышения эффективности операционного управления предприятиями. Опыт и профессионализм управленческой команды "РКС-Самара" окажут положительный эффект на развитие водопроводно-канализационного комплекса Тольятти. Помимо этого, совмещение менеджментом должностей позволит сократить часть операционных расходов и направить освободившиеся средства на выполнение инвестиционных мероприятий, а также на повышение качества обслуживания объектов и коммунальных сетей Тольятти", - говорится в релизе.

С начала декабря главным управляющим директором "РКС-Тольятти" стал Владимир Бирюков. Павел Едигарев, занимавший эту должность, покинул компанию в связи с переходом на другую работу.