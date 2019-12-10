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Культура

В Доме журналиста презентуют альбом с уникальными фотографиями старой Самары

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 декабря, в 11:00 в Доме журналиста (Самара, ул. Самарская, 179) презентуют исторический альбом "Самара в открытках и фотографиях конца XIX - начала XX века".

Издание содержит около 600 фотографий и более чем 300 открыток с изображением Самары в период с 1865 по 1924 год. Альбом 2019 г. издания выпущен на 500 страницах и на 95% состоит из ранее неопубликованных материалов. Это уникальные и редкие снимки самарских улиц, портреты горожан, волжские пейзажи конца XIX - начала XX века. Авторы книги - самарские коллекционеры и краеведы Сергей Рудняев и Владимир Кузнецов.

В презентации книги примут участие Сергей Рудняев, Владимир Кузнецов, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова и главный библиограф СОУНБ Александр Завальный.

Первое издание Сергея Рудняева с одноименным названием ("Самарский альбом: Самара в открытках и фотографиях конца XIX - начала XX века") вышло 13 лет назад, в 2006 году.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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