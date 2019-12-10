16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров вручил паспорта юным самарцам в День Конституции Дмитрий Азаров: Знаменитое имя "Нива" возвращается в семью АвтоВАЗа В новогодние праздники безопасность жителей региона обеспечат более чем две тысячи полицейских Дмитрий Азаров и Константин Носков провели совещание по развитию информационных технологий Дмитрий Азаров предложил сделать 31 декабря выходным днем в Самарской области

Губернатор Власть и политика

В новогодние праздники безопасность жителей региона обеспечат более чем две тысячи полицейских

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 224
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 10 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел совместное заседание антитеррористической комиссии, оперативного штаба и комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области. В нем участвовали руководители министерств, правоохранительных органов и контрольно-надзорных ведомств региона.

Фото: samregion.ru

Особое внимание участники заседания уделили вопросу безопасности жителей Самарской области в период проведения массовых новогодних и рождественских праздников.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев отметил, что в регионе в ночь с 31 декабря на 1 января запланировано проведение более 260 массовых мероприятий, участие в которых примут, по предварительным данным, более чем 50 тыс. человек.

Столько же жителей губернии ожидается на торжествах и рождественских богослужениях. Они пройдут в 298 храмах области. В связи с этим во всех местах проведения массовых мероприятий будут установлены барьеры безопасности, пункты досмотра граждан, контрольно-пропускные пункты. Всего в праздничные дни будет задействовано более 2 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

По словам заместителя начальника областного главка, предусмотрен комплекс мер по предотвращению террористических актов в местах массового скопления людей. "К выполнению поставленных задач мы полностью готовы", - подчеркнул Юрий Дмитриев.

Кроме того, оперативники принимают меры по обеспечению сохранности декоративных сооружений, установленных к праздникам в городах и районах губернии, предотвращению незаконной вырубки хвойных деревьев, торговли пиротехникой, разрабатываются схемы подъездных путей и пешеходных маршрутов к местам народных гуляний.

Глава региона отметил, что работа по обеспечению безопасности граждан в период новогодних праздников ведется ежегодно и хорошо знакома профильным ведомствам, и призвал участников совещания к четкому взаимодействию при решении поставленных задач.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5