В новогодние праздники безопасность жителей региона обеспечат более чем две тысячи полицейских

Во вторник, 10 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел совместное заседание антитеррористической комиссии, оперативного штаба и комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области. В нем участвовали руководители министерств, правоохранительных органов и контрольно-надзорных ведомств региона.

Особое внимание участники заседания уделили вопросу безопасности жителей Самарской области в период проведения массовых новогодних и рождественских праздников.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев отметил, что в регионе в ночь с 31 декабря на 1 января запланировано проведение более 260 массовых мероприятий, участие в которых примут, по предварительным данным, более чем 50 тыс. человек.

Столько же жителей губернии ожидается на торжествах и рождественских богослужениях. Они пройдут в 298 храмах области. В связи с этим во всех местах проведения массовых мероприятий будут установлены барьеры безопасности, пункты досмотра граждан, контрольно-пропускные пункты. Всего в праздничные дни будет задействовано более 2 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

По словам заместителя начальника областного главка, предусмотрен комплекс мер по предотвращению террористических актов в местах массового скопления людей. "К выполнению поставленных задач мы полностью готовы", - подчеркнул Юрий Дмитриев.

Кроме того, оперативники принимают меры по обеспечению сохранности декоративных сооружений, установленных к праздникам в городах и районах губернии, предотвращению незаконной вырубки хвойных деревьев, торговли пиротехникой, разрабатываются схемы подъездных путей и пешеходных маршрутов к местам народных гуляний.

Глава региона отметил, что работа по обеспечению безопасности граждан в период новогодних праздников ведется ежегодно и хорошо знакома профильным ведомствам, и призвал участников совещания к четкому взаимодействию при решении поставленных задач.