БК "Самара" в овертайме переиграл "Темп-СУМЗ-УГМК" - 82:77

Во вторник, 10 декабря, баскетбольная "Самара" в овертайме переиграла "Темп-СУМЗ-УГМК" - 82:77.

Антон Глазунов и Александр Савенков своими попаданиями на старте задали хозяевам хороший импульс. И пусть ревдинцы еще сумели выйти на какое-то время вперед - семь очков подряд от Владимира Пичкурова вернули самарцам инициативу, перевес достигал шести очков (13:7). Потом еще и Александр Лавников удачно вошел в игру (пять очков) - лидерство удалось удержать и к концу первого периода, 22:20.

Но не самая удачная игра "Самары" в нападении в начале второй четверти позволила гостям вырваться вперед (24:26). Несколько минут у нашей команды все никак не получалась забить с игры, а штрафными особо и не разживешься - и только за две минуты до большого перерыва Виктор Кашин точной трехой вернул преимущество, 35:34. Но на перерыв самарцы ушли отстающими - 35:37.

Треха Игоря Смыгина и "дежурный" данк Байдена Джаксена в отрыве - отличное начало третьего периода. Но гости отвечают минутным отрезком 8:0, вновь вырываясь вперед, 40:45. Попадания Александра Лавникова и Владимира Пичкурова взбодрили и команду, и болельщиков, но для перехвата инициативы этого было слишком мало. За полторы минуты до конца четверти отставание достигло "-10" - 47:57.

Заключительный период самарцы вновь начали с трехи - отметился Владимир Пичкуров. Но и на этот раз гостей это ничуть не смутило: к середине четверти они даже увеличили свой перевес - 54:65. Виктор Кашин бьет издали, немного позже очередную треху кладет Пичкуров - 60:65 и еще три минуты на погоню. За 22 секунды до конца основного времени Пичкуров издали сводит отставание к минимуму - 69:70. А Антон Глазунов, без ошибок раз за разом встававший на линию штрафных, за 5,8 секунды до сирены довел погоню до завершения - 71:71. Овертайм.

Андрей Кирдячкин, так хорошо знакомый с "МТЛ Ареной", колотит сверху - и получает ответ от Владимира Пичкурова, который шестой раз точен издали - 74:73, мы, наконец, впереди! Захватив лидерство, теперь уж наша команда не стала его упускать.

82:77 - сверхволевая победа "Самары".

Уже в пятницу, 13 декабря, "Самара" вновь сыграет на родном паркете: против "Уралмаша" (начало - в 19:00).