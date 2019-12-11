Тольяттинка оплатила 38 тыс. руб. штрафов за нарушение ПДД, чтобы они не стали больше на 43 тысячи

Жительница Самарской области оплатила долги по штрафам Госавтоинспекции в размере 38 тыс. руб. только после того, как приставы предупредили, что долг увеличится на 43 тыс., сообщает УФССП по Самарской области.

За нарушение правил дорожного движения жительница Тольятти оштрафована сотрудниками Госавтоинспекции 43 раза. Общий долг женщины по неоплаченным штрафам составил свыше 38 тыс. рублей. В Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти в отношении гражданки У. возбуждено 43 исполнительных производства.

В рамках исполнительного производства должнице были вручены требования о погашении задолженности в пятидневный срок. Гражданка У. была предупреждена, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в отношении нее будут применены меры принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Также в рамках каждого исполнительного производства судебным приставом-исполнителем будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, что увеличит сумму ее задолженности на 43 тыс. рублей.

Не желая усугублять ситуацию, гражданка У. погасил задолженность в пятидневный срок и предоставила квитанции в Службу судебных приставов. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.