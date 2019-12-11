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Общество

Театр "Город" приглашает на новогоднее представление в СОУНБ

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский театр "Город" покажет новогоднее представление (3+) в СОУНБ (пр. Ленина, 14а).

Представления будут проходить со 2 по 6 января в 11:00 и в 13:30.

Дети встретятся с Дедом Морозом, Снегурочкой, Книжной Феей, Карлсоном, Снежной королевой, Кощеем Бессмертным, чукотской девушкой Най и увидят премьеру спектакля "Пумасипа" по мотивам сказок народов Севера. Это сказ о двух охотниках - ловком Альсине и хвастливом Кучуме, - которые отправились за добычей в тайгу, чтобы было с чем идти свататься к красивой девушке Най. На пути им встречаются разные препятствия, но в конце пути каждому воздастся благодарность. "Пумасипа" - в переводе с мансийского "благодарность". Во время спектакля будет звучать живая музыка группы "Дайте Грэмми".

Цена билета - 500 руб., отдельный билет необходим и ребенку любого возраста, и взрослому.

Подарок от Деда Мороза стоит 250 рублей. Ребенок получит уникальный подарок - книгу самарского писателя Дмитрия Ахметшина "Маленький Зверек из Большого леса". Это эксклюзивное издание, выпущенное специально для праздника при участии театра "Город" и Центра поддержки и развития чтения.

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