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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" в рамках внутренних аудитов подтвердило соответствие системы управления охраны труда международному стандарту

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило внутренние аудиты системы управления охраной труда (СУОТ) на соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007.

Всего проведены шесть внутренних аудитов — в четырех районных нефтепроводных управлениях (РНУ), на Центральной базе производственного обслуживания. Последний из запланированных на 2019 год внутренних аудитов состоялся в аппарате управления.

Аудиторская группа в составе представителей служб охраны труда Самарского, Волгоградского и Бугурусланского РНУ побывала в каждом из отделов аппарата управления, проверила необходимую документацию СУОТ, оценила осведомленность и компетентность работников в области охраны труда.

В текущем году в АО "Транснефть - Приволга" состоялся сертификационный внешний аудит на соответствие системы управления охраной труда требованиям международного стандарта BS OHSAS 18001:2007. По результатам аудиторской проверки предприятию выдан сертификат соответствия.

На апрель 2020 года запланирован внешний инспекционный аудит СУОТ. Он состоится на объектах Самарского РНУ — в аппарате управления и на нефтеперекачивающей станции "Большая Черниговка".

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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