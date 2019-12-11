В "Экспо-Волге" пройдет конкурс рождественских театральных постановок

В ВК "Экспо-Волга" (Самара, ул. Мичурина, 23а) 14 и 15 декабря в 16:30 начнется фестиваль-конкурс рождественских театральных постановок среди учащихся воскресных школ и детских епархиальных образовательных центров. Он пройдет в рамках православной выставки-ярмарки "Благословенная Самара".
Выставка-ярмарка проводится по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, Митрополита Самарского и Новокуйбышевского.
Участники фестиваля:
• Воскресная школа "Малиновка" при храме во имя Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, при участии педагогов ДШИ №15 представит спектакль "На крыльях басен дедушки Крылова" по мотивам басен Ивана Крылова, посвященный его 250-летию;
• Коллектив воскресной школы храма в честь преподобной Марии Египетской с постановкой "Непослушная Даша";
• ЧОУ "Школа "Благое Отрочество" представит притчи "Тыковка", "Заяц" и "Чайка";
• Детский Епархиально-образовательный Центр МБУ ДО ЦВР "Общение поколений" Самары выступит с музыкально-литературной композицией "Рождественское чудо";
• ДЕОЦ "Ковчег" пос. Прибрежный покажет сценки "Добрый, Злой, Гадкий" и "Случай с ангелом";
• Воскресная школа храма Святой Троицы Промышленное благочиние выступит со стихами "Баллада о танке" и "Доброта";
• Воскресная школа Храм Святителя Спиридона Тримифунтского Самары представит постановку "Рождественское чудо".