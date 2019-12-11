В "Экспо-Волге" пройдет конкурс рождественских театральных постановок

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В ВК "Экспо-Волга" (Самара, ул. Мичурина, 23а) 14 и 15 декабря в 16:30 начнется фестиваль-конкурс рождественских театральных постановок среди учащихся воскресных школ и детских епархиальных образовательных центров. Он пройдет в рамках православной выставки-ярмарки "Благословенная Самара".