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Общество

В "Экспо-Волге" пройдет конкурс рождественских театральных постановок

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ВК "Экспо-Волга" (Самара, ул. Мичурина, 23а) 14 и 15 декабря в 16:30 начнется фестиваль-конкурс рождественских театральных постановок среди учащихся воскресных школ и детских епархиальных образовательных центров. Он пройдет в рамках православной выставки-ярмарки "Благословенная Самара".

Выставка-ярмарка проводится по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, Митрополита Самарского и Новокуйбышевского.

Участники фестиваля:

• Воскресная школа "Малиновка" при храме во имя Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, при участии педагогов ДШИ №15 представит спектакль "На крыльях басен дедушки Крылова" по мотивам басен Ивана Крылова, посвященный его 250-летию;

• Коллектив воскресной школы храма в честь преподобной Марии Египетской с постановкой "Непослушная Даша";

• ЧОУ "Школа "Благое Отрочество" представит притчи "Тыковка", "Заяц" и "Чайка";

• Детский Епархиально-образовательный Центр МБУ ДО ЦВР "Общение поколений" Самары выступит с музыкально-литературной композицией "Рождественское чудо";

• ДЕОЦ "Ковчег" пос. Прибрежный покажет сценки "Добрый, Злой, Гадкий" и "Случай с ангелом";

• Воскресная школа храма Святой Троицы Промышленное благочиние выступит со стихами "Баллада о танке" и "Доброта";

• Воскресная школа Храм Святителя Спиридона Тримифунтского Самары представит постановку "Рождественское чудо".

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