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Баскетбол Спорт

БК "Самара-2" победил "Нижний Новгород" - 84:49

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После большого перерыва "Самара-2" смяла нижегородцев - 84:49.

Поначалу инициативой владели нижегородцы: по ходу первого периода они убегали в отрыв на четыре-пять очков. Но шесть очков подряд от Семена Шевкопляса позволили самарцам завершить стартовый отрезок в свою пользу - 22:18. А ударное начало второй четверти позволило довести преимущество до "+10" - 30:20 после попадания Виктора Нестерова. Однако затем случился провал, и к большому перерыву "Самара" уже уступала - 34:35.

Но едва началась третья десятиминутка - ситуация вновь изменилась, на этот раз в нашу пользу: рывок 10:0. Что важнее, и после этого команда не сбавила обороты. И за две минуты до конца периода привычно неудержимый Данила Чикарев довел разницу до 20 очков - 59:39. Наглухо перекрыв гостям подступы к своему кольцу (пять очков за третью четверть и "сухие" пять минут в четвертой), самарцы решили исход матча - 72:40 к середине заключительного периода.

84:49 - "Самара-2" снова побеждает. В четверг команды проведут второй матч. Начало - в 15:00.

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