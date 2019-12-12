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Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты ВТБ в цифровом формате подписали свыше 10 тысяч договоров с момента масштабного запуска безбумажной технологии в ноябре этого года. На данный момент сервис доступен в офисах Москвы, Санкт-Петербурга и 23 регионах страны. Лидерами по проведению безбумажных операций являются Красноярск (15% от всех сделок), Иркутск и Екатеринбург (до 10%).

ВТБ стал одним из первых банков, запустивших безбумажное обслуживание в офисах. Технология позволяет клиентам подписывать необходимые документы в онлайн-режиме, без бумажных носителей. Сегодня сервис доступен на 17 типах операций по кредитам, картам и счетам. В 2020 году планируется расширить их число: появятся депозиты, платежи, переводы, кассовые операции, оформление эскроу счетов и инвестиционные продукты.

Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса — старший вице-президент ВТБ, отметил: "Нас радуют результаты безбумажной технологии — совершено более 10 тысяч сделок. Первые клиенты уже оценили новый способ подписи документов, поскольку это быстро, удобно, а самое главное — безопасно. В рамках принятой в банке стратегии мы стремимся перевести максимальное число услуг, которые оформляются в наших офисах с использованием документов, в цифровой формат. Экономический эффект от внедрения технологии к 2022 году может составить более 1,5 млрд рублей. Кроме того, использование безбумажного обслуживания способствует улучшению экологической ситуации и позволит спасти 13 тысяч деревьев, а это целый лес".

При обслуживании клиентов в офисе сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном приложении. Все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе ВТБ-Онлайн и доступны клиенту в любое время. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения данных и электронных документов. Надежность реализованного механизма подтверждена независимой экспертизой.

В настоящее время безбумажная технология доступна в 155 офисах ВТБ. Ее тиражирование на всю сеть — 1,5 тысяч точек продаж — планируется в первом квартале 2020 года.

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