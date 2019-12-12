Социальную эффективность Новокуйбышевской нефтехимической компании оценило руководство региона

Новокуйбышевская нефтехимическая компания вошла в число 18 лауреатов регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".

Награждение организаций, продемонстрировавших активную внутрикорпоративную политику, состоялось во время заседания Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Провел его первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Он и вручил награды победителям. АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" получила диплом в номинации "За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности".

Поддержка и развитие социально значимых проектов в регионах присутствия является одним из ключевых направлений деятельности компании Роснефть. АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", являясь дочерним обществом ПАО "НК "Роснефть", ежегодно разрабатывает и успешно реализует программу благотворительной поддержки социальных учреждений и организаций Новокуйбышевска и Самары.

Нефтехимики принимают самое активное участие в решение актуальных проблем родного города. Среди них - оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, поддержка молодежи, развитие учреждений культуры, образования и спорта.

Только за последние три года вручено 32 сертификата на получение благотворительной поддержки.

Участие нефтехимиков в жизни Новокуйбышевска не ограничивается благотворительностью. Сотрудники предприятия - активные участники мероприятий по озеленению и благоустройству города. По традиции, во время городских субботников за ННК как за градообразующим предприятием закреплены несколько главных улиц. И уже два года подряд предприятие становится обладателем Кубка победителя за активное участие в "марафонах чистоты".

АО "ННК" не оставляет без внимания проекты и мероприятия, реализуемые в Новокуйбышевске, сохраняя лучшие традиции во взаимодействии с городскими сообществом, организациями и учреждениями. Целый ряд мероприятий предприятие проводит в рамках празднования Дня Победы как для работников предприятия, так и для жителей города.

Стало традицией для нефтехимиков и проведение научно-познавательного фестиваля "Парк науки", который прошел в этом году уже в пятый раз. Цель мероприятия - рассказать в доступной форме рассказать юным горожанам о непростых химических и физических процессах, современных разработках и инновациях.

Леонид Коваленко, генеральный директор АО "ННК" :

- Наше предприятие старается максимально содействовать развитию территории присутствия и повышению качества жизни людей в Самарской области и в Новокуйбышевске. Ежегодно мы инициируем и активно участвуем в реализации экологических, социальных, культурных проектов, а также мероприятий, ориентированных на пропаганду здорового образа жизни и патриотического воспитания молодежи. Особое внимание уделяется поддержке ветеранов Великой Отечественной войны - бывших работников предприятия. Приятно, что результаты нашей работы видим не только мы, они получают высокую оценку и у руководства региона.

Виктор Кудряшов, председатель правительства Самарской области :

- Ваши достижения имеют огромное значение для социально-экономического развития региона и благополучия сотрудников организаций и предприятий губернии. Желаю вам ежегодно подтверждать и улучшать свои результаты. И конечно же, желаю победы на федеральном уровне!