Банк "АК Барс" банкротит Александра Швидака

ПАО "АК Барс" банк обратилось в Арбитражный суд Самарской области с требованием о банкротстве Александра Швидака. Информация об этом опубликована в материалах КАД ВАС.

Пока заявление суд не принял к производству. Сумма задолженности бизнесмена перед "АК Барс" банком в материалах дела не уточняется.

Тем временем в мае 2019 г. Самарский районный суд удовлетворил требования "АК Барс" банка к Александру Швидаку и АО "Звезда-Энергетика" о солидарном взыскании 668,08 млн рублей. Долг, как указывается в определении суда, возник по кредитному договору, заключенному между банком и ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ) в 2011 году. Поручителями по этому договору выступили Александр Швидак и АО "Звезда-Энергетика".

Александр Швидак при этом обращался со встречным иском к "АК Барс" банку и Вадиму Егиазарову, в котором требовал признать договор поручительства недействительным, поскольку "был введен в заблуждение относительного финансового состояния" "СПЗ". Однако суд не удовлетворил требования Александра Швидака.

Напомним, процедура банкротства "СПЗ" стартовала еще в 2017 г., а в апреле 2018 г. на заводе было введено конкурсное производство. Александра Швидака называют бенефициаром "СПЗ", правда, по состоянию на данный момент в списке аффилированных лиц, раскрытом обществом, его фамилии нет.

Также Александр Швидак считается бенефициаром ОАО "Волгабурмаш", которое тоже находится в процедуре банкротства.

В 2018 г. банкротства Швидака добивался банк "Солидарность". Поводом послужил долг в 224,26 млн рублей. Но разбирательство закончилось мировым соглашением, в рамках которого был составлен график погашения задолженности.

В мае 2019 г. с заявлением о признании Александра Швидака банкротом в Арбитражный суд обратилось московское ООО "Рудпром-Нефтегазовое Оборудование" (РНГО) из-за долга 15,6 млн рублей. Однако 10 декабря заявление "РНГО" признали необоснованным и производство по делу прекратили.