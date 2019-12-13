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Экономика и бизнес

Куйбышевская железная дорога приступает к апробации инновационных разработок

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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11 инновационных проектов из Самары, Ульяновска, Пензы, Набережных Челнов и Уфы уже на этой неделе приступят к апробации своих разработок на Куйбышевской железной дороге. Если пилотное внедрение пройдет успешно, инновационные компании смогут стать поставщиками РЖД.

За три месяца пройти путь от подачи заявки до пилотного внедрения на железной дороге - такую возможность получили основатели инновационных проектов в городах присутствия Куйбышевской железной дороги.

IRON ROAD SHOW - это совместная программа Куйбышевской железной дороги и YellowRockets по поиску и внедрению инновационных проектов и стартапов в инфраструктуру ОАО РЖД. Программа включает в себя презентационные сессии, стартап-выходные, консалтинг и пилотирование проектов, которые пройдут с ноября 2019 по июль 2020 года в регионах присутствия Куйбышевской железной дороги.

Экспертные сессии IRON ROAD SHOW стартовали 15 ноября. 68 основателей инновационных проектов презентовали свои разработки на сессиях в Самаре, Ульяновске, Пензе, Набережных Челнах и Уфе. После первичного отбора 50 проектов обсуждали с главными инженерами и руководителями дирекций КбшЖД возможности апробации и внедрения.

11 проектов приступят к апробации в реальных условиях уже на этой неделе. Тематика проектов самая разная - от инновационных материалов для гидроизоляции, интеллектуальных систем по распознаванию на сотрудниках средств индивидуальной защиты до новых виброизоляционых материалов и интеллектуального освещения.

В следующем году программа IRON ROAD SHOW продолжится. И стартапы, не прошедшие отбор, смогут лучше проработать техническое задание и еще раз предложить свои разработки дирекциям КбшЖД. Кроме того, в следующем году в городах присутствия КбшЖД пройдут стартап-выходные и марафоны генерации идей, где представители железной дороги будут работать с проектами на самой ранней стадии.

Вячеслав Дмитриев, главный инженер Куйбышевской железной дороги:

- На Куйбышевской железной дороге сформированы основные запросы на инновации, которые соответствуют основным направлениям долгосрочной программы развития ОАО "РЖД". Мы расширяем воронку возможных решений. Эти запросы находятся в открытом доступе, и любой коллектив разработчиков может посмотреть и предложить нам свое решение.

IRON ROAD SHOW продолжается, и мы хотим работать не только с командами, у которых уже есть сформированный продукт, но и с проектами на стадии идеи. Мы хотим выращивать команды и таланты под себя. Работа с инновациями - это долгий путь, но другого варианта у компании, которая хочет развиваться и двигаться вперед, нет.

Сергей Богданов, CEO YellowRockets:

- Российские железные дороги сейчас идут по пути "открытых инноваций" - когда корпорация публично озвучивает перспективные направления работы и приобретает готовые решения с рынка. В этом случае сотрудничество с внешними партнерами или даже поглощение стартапа и покупка технологии гораздо, как правило, дешевле и быстрее для корпорации, чем своя собственная разработка с нуля. Для стартапа IRON ROAD SHOW - отличная возможность запустить пилотный проект и стать поставщиком РЖД.

Организатором программы IRON ROAD SHOW выступает Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", оператор - компания YellowRockets.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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