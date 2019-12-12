Дмитрий Азаров в День Конституции провел прием граждан

В четверг, 12 декабря, в День Конституции России губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел традиционный личный прием граждан.

К руководителю региона обратился участник Великой Отечественной войны Иван Фирсович Гаранин, который нуждается в улучшении жилищных условий. Сейчас ветеран проживает в частном деревянном доме постройки 1975 года, в котором нет никаких коммунальных удобств. За пожилым человеком ухаживают родственники - дочь и внуки. "Вся надежда только на них", - признается ветеран.

Вопрос был прежде не решен в связи с тем, что в 2013 году часть имущества ветеран передал в собственность внукам и мог обратиться за поддержкой только по истечении 5-летнего периода. В прошлом году участника войны поставили на учет в числе граждан, нуждающихся в жилом помещении. Дмитрий Азаров порадовал ветерана, сказав, что уже к концу года Иван Фирсович получит средства, необходимые для покупки нового жилья. Фронтовику будет выделено более 1,3 млн рублей.

"Есть все возможности, чтобы до конца этого года, в преддверии года 75-летия Победы, оказать вам финансовую помощь благодаря дополнительному выделению средств из федерального бюджета, вниманию президента страны к этому вопросу", - сказал губернатор, обращаясь к ветерану. - Надеюсь, что Новый год вы встретите в комфорте".

Внук участника войны Алексей Бубнов отметил, что новая квартира уже подобрана - в микрорайоне Крутые Ключи. Дмитрий Азаров поручил министру социально-демографической и семейной политики региона Марине Антимоновой и главе Самары Елене Лапушкиной помочь в оснащении квартиры всем необходимым, поскольку ветеран с трудом передвигается самостоятельно. "Необходимо предусмотреть все, что необходимо для комфортного проживания в квартире, при необходимости - посоветоваться с медиками и, конечно, с родственниками", - подчеркнул глава области.

Дмитрий Азаров пообещал ветерану: в следующем году обязательно заедет в гости - лично убедиться в том, что ветерану созданы комфортные условия для проживания.

В улучшении жилищных условий нуждается и многодетная семья Людмилы и Ивана Землянских из поселка Новокашпирский, что под Сызранью. Пара воспитывает семерых детей. Старший сын уже вот-вот будет призван в ряды Российской Армии, а самая младшая дочка пока еще ходит в детский сад. Вместе с ними проживает и пожилая бабушка. Всего получается 10 человек. Ютятся в небольшой трехкомнатной квартире площадью 58,6 квадратных метра.

Людмила и Иван в 2018 году отметили 20-летие супружеской жизни. Семья занесена в Книгу Почета "Летопись семейного благополучия городского округа Сызрань". За достойное воспитание детей Людмила Викторовна награждена Знаком отличия "Материнская доблесть" II степени, Иван Николаевич - знаком общественного признания "Во славу отцовства". За большой вклад в воспитание детей, укрепление семейных традиций супруги поощрены благодарностью губернатора Самарской области. В соответствии с указом президента России Владимира Путина, за достойное воспитание детей супруги Землянские в октябре этого года награждены орденом "Родительская слава".

"Ваш вопрос мы намерены решить уже до конца этого года, - отметил Дмитрий Азаров. - И я рад вам сообщить эту новость сегодня, в День Конституции".

Семья уже присмотрела большой дом, однако один только материнский капитал не позволяет произвести покупку. Поддержку окажут региональные власти - по поручению губернатора выделены средства на приобретение жилья. Сертификат поддержки губернатор вручил будущей хозяйке. А детям Дмитрий Азаров подарил новогодние подарки, исполнив их мечты. "Мир вашему дому, счастья и благополучия!" - пожелал семье глава региона.