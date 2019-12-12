Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям Самарской области в День Конституции России

12 декабря, в День Конституции России, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные и региональные награды заслуженным жителям региона. Медали, почетные знаки и грамоты получили 48 человек. Педагоги, врачи, инженеры, сотрудники почты и работники производственных цехов - все они верой и правдой служит своему призванию и уже много лет работают на благо родной губернии.

"Церемония награждения не случайно приурочена к важнейшему государственному празднику нашей страны , - отметил Дмитрий Азаров. - Строгое соблюдение конституционных норм позволяет нам укреплять государственные институты, создавать фундамент для продолжения масштабных преобразований. Присутствующие здесь труженики активно способствуют этому".

Глава региона поблагодарил собравшихся за их созидательный и благородный труд. "Каждый из вас на своей стезе добился выдающихся результатов, заслужил признание и уважение земляков. Ваша жизнь и трудовая деятельность - достойный образец для подражания. Нашей молодежи точно есть с кого брать пример, - отметил губернатор. - Благодаря вашим усилиям в Самарской области создаются условия для реализации национальных проектов, инициированных главой государства Владимиром Путиным".

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени награжден генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов. Он прошел путь от инженера предприятия до его руководителя. Сегодня завод по-прежнему является ключевым в отрасли ракетостроения страны. За годы работы "Прогресс" запустил 1914 ракет-носителей и доставил на орбиту Земли 993 космических аппарата.

"Я благодарен президенту и губернатору за эту награду. Я расцениваю ее как признание заслуг всего коллектива, в котором я работаю, потому что собрать ракету в одиночку просто невозможно - это труд целой команды", - сказал Дмитрий Баранов.

Сегодня перед предприятием стоят важные государственные задачи. Так, уже началось изготовление новейшей ракеты-носителя среднего класса "Союз 5". Кроме того, успешно прошла защита эскизного проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Губернатор поблагодарил директора завода и отметил, что "Прогресс" - это не только флагман экономики региона и страны, но и центр научной мысли и передовых космических технологий. "Уверен, что та энергия, с которой вы взялись за дело, возглавив предприятие, будет способствовать развитию ракетно-космического центра", - отметил Дмитрий Азаров.

Помимо руководителя, награды от имени главы государства получили еще ряд сотрудников предприятия. "Мы будем и дальше усердно работать на благо нашего завода, города, региона и всей страны", - заверил всех присутствующих Олег Астунин, начальник сектора РКЦ "Прогресс". Он был удостоен медали "За заслуги в освоении космоса". Такую же награду получили начальник цеха Алексей Радаев и ведущий инженер-конструктор Елена Кравт. От точности расчетов девушки зависит гармоничная работа всех компонентов ракеты-носителя. "Запуск ракеты - это неповторимо. Испытываешь море переживаний за то, как она отработает. Когда миссия выполнена и аппарат уже на орбите, сердце наполняется радостью", - поделилась своими эмоциями Елена Кравт.

Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" получил заведующий отделением анестезиологии-реанимации Самарской городской больницы им. Н.А.Семашко Владимир Дразнин. В медучреждении он работает почти полвека. "Врачебную профессию я выбрал благодаря маме. Будучи медиком, она спасала раненных на фронтах Великой Отечественной войны", - рассказывал врач. Перед его глазами прошли сотни человеческих судеб. "Я и мой коллектив боремся за жизнь каждого больного. Бывает, рабочий день уже закончился, а ты идешь домой и прокручиваешь в голове каждую деталь, думаешь, все ли ты сделал для спасения человеческой жизни", - объясняет Владимир Дразнин.

Среди награжденных - известная самарская певица Клара Корнилова. Ее коллектив "Хмель" уже 20 лет радует публику ярким и душевным исполнением народных песен. "Любовь к творчеству пришла ко мне с молоком матери. Я просто не представляю свою жизнь без народной и авторской песни, - говорит певица. - Своей музыкой мы несем добро и радость людям".

Руководитель аппарата администрации Шенталинского района Галия Какарова поблагодарила губернатора за оценку ее труда на благо родного муниципального образования и за поддержку общественных инициатив в рамках проекта "СОдействие". "Вы не представляете, с какой готовностью и воодушевлением люди меняют жизнь на родной земле, особенно когда на это есть ресурсы", - отметила женщина.

Заведующий отделением Детской центральной музыкальной школы Ольга Золотова поблагодарила Дмитрия Азарова за поддержку музыкального образования. "Благодаря губернатору наша школа получила новые инструменты. Кроме того, Дмитрий Игоревич продвигает наших воспитанников в творческие благотворительные фонды, - сообщила педагог. - Теперь они могут поступать в столичные консерватории и ездить на обучение в Европу".

"Награды - это признание ваших трудовых коллективов, людей, которые живут и трудятся рядом с вами, это признание достижений Самарской области в целом. Сегодня вы больше узнали друг о друге, потому что каждый человек, который выходил получать награду, говорил о своем предприятии, коллективе, о тех изменениях, которые проходят в регионе. Впереди предстоит большая работа по достижению поставленных целей и задач. И я очень надеюсь на то, что своим талантом, знаниями, умением вдохновить людей и повести их за собой вы внесете свой вклад в социально-экономическое развитие Самарской области", - резюмировал Дмитрий Азаров.