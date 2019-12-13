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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило реконструкцию очистных сооружений на производственном объекте в Республике Татарстан

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило реконструкцию сооружений производственно-дождевых сточных вод на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Бавлы" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) в Республике Татарстан.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Комплекс работ выполнен в рамках реализации программы технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть - Приволга" на 2019 год.

Цель — соблюдение высоких стандартов экологической безопасности в производственной деятельности, исключение неорганизованного сброса поверхностного стока на рельеф с территории производственного объекта в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации.

В процессе реконструкции демонтированы устаревшие очистные сооружения производственно-дождевых сточных вод (нефтеловушки, железобетонные емкости для сбора нефти, канализационная насосная станция).

На их месте построена новая канализационной насосная станция производственно-дождевых сточных вод для перекачки сточных вод, напорный коллектор подачи стоков от канализационной насосной станции до точки подключения к существующему коллектору. Подключены сети дождевой канализации и резервуары — накопители дождевого стока — 4 резервуара объемом 100 куб. м. каждый.

Задвижки на выпусках системы производственно-дождевой канализации из каре резервуаров заменены на электроприводные, существующие дождеприемные колодцы оборудованы датчиками загазованности. Кроме того, в пониженных точках рельефа построены новые дождеприемные колодцы.

Новые сооружения канализации производственно-дождевых сточных вод введены в эксплуатацию после проведения комплексного опробования оборудования.

В планах АО "Транснефть - Приволга" на 2020 год — реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей канализации производственно-дождевых сточных вод ЛПДС "Красноармейская" Саратовского РНУ, строительство станции биологической очистки в рамках реконструкции системы водоснабжения и водоотведения площадки станции смешения нефти Самарского РНУ.

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