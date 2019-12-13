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Розничный бизнес Альфа-Банка признан лучшим

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Альфа-Банк получил престижную награду "Лучший розничный банк" журнала RETAIL FINANCE AWARDS. Кроме того, банк одержал победу в номинации "Креатив года". Ипотечный бизнес Альфа-Банка удостоился премии в специальной категории "Команда мечты".

"Я благодарен профессиональному сообществу и клиентам банка за высокую оценку нашей работы. В этом году мы провели колоссальную работу в рознице: значительно улучшили продукты и сервисное обслуживание. Сегодня розничный бизнес входит в лидеры по всем направлениям бизнеса — в топ-3 по объему вкладов и кредитов", — комментирует руководитель розничного бизнеса, член правления Альфа-Банка Майкл Тач.

Премия RETAIL FINANCE AWARDS учреждена в 2007 году. Ее цель — отметить самых достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в области развития финансового ритейла за прошедший год, вооружить розничных финансистов лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса.

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