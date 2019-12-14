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Баскетбол Спорт

БК "Самара" разгромил "Уралмаш" — 76:58

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 декабря, в очередном матче чемпионата Суперлиги "Самара" на своем паркете переиграла екатеринбургский "Уралмаш" — 76:58, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Первый период прошел с небольшим преимуществом гостей — 14:16. Но во втором "Самара" перехватила инициативу, к большому перерыву получив задел в восемь очков — 38:30.

В третьей четверти дальние попадания Владимира Пичкурова и Максима Дыбовского позволили самарцам еще больше оторваться: 55:42 перед заключительной четвертью.

Шансов спасти игру у "Уралмаша" не было. В итоге "Самара" добилась более чем уверенной победы — 76:58. Самыми результативными в ее составе стали Максим Дыбовский (23 очка) и Владимир Пичкуров (21 очко).

Благодаря этой победе "Самара" укрепилась на втором месте в таблице Суперлиги.
В понедельник, 16 декабря, команда проведет последний домашний матч в уходящем году: в четвертьфинале Кубка России она сыграет с представляющей Единую лигу ВТБ "Пармой" (начало — в 19:00).

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