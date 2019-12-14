В селе под Тольятти нетрезвый водитель задавил молодую женщину

В субботу, 14 декабря, в с. В. Белозерки Ставропольского района 19-летний нетрезвый автомобилист насмерть сбил молодую женщину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 2:45 автомобиль ВАЗ-2114 ехал по ул. Калинина со стороны ул. Комсомольская в направлении пер. Пионерский. В пути, в районе дома № 32 по ул. Калинина он сбил 22-летнюю женщину, шедшую во встречном направлении по краю проезжей части.

В результате ДТП пешеход получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась до приезда бригады скорой помощи.

В пресс-службе областного полицейского Главка уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и настоятельно рекомендуют водителям не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, так как это может привести к самым тяжелым последствиям.