16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Волжском районе погиб водитель легковушки, врезавшийся в световую опору Появились подробности ДТП с двумя погибшими под Кинелем В селе под Тольятти нетрезвый водитель задавил молодую женщину При ДТП с легковушкой и грузовиком под Кинелем два человека погибли и два пострадали В Самаре водитель сбил на переходе семилетнюю девочку и скрылся

ДТП Происшествия

В селе под Тольятти нетрезвый водитель задавил молодую женщину

ТОЛЬЯТТИ. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 14 декабря, в с. В. Белозерки Ставропольского района 19-летний нетрезвый автомобилист насмерть сбил молодую женщину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 2:45 автомобиль ВАЗ-2114 ехал по ул. Калинина со стороны ул. Комсомольская в направлении пер. Пионерский. В пути, в районе дома № 32 по ул. Калинина он сбил 22-летнюю женщину, шедшую во встречном направлении по краю проезжей части.

В результате ДТП пешеход получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась до приезда бригады скорой помощи.

В пресс-службе областного полицейского Главка уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и настоятельно рекомендуют водителям не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, так как это может привести к самым тяжелым последствиям.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5