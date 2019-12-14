Дмитрий Азаров осмотрел строительную площадку моста в районе Климовки

В субботу, 14 декабря, в районе с. Климовка Шигонского района губернатор Дмитрий Азаров осмотрел строительную площадку и провел совещание, посвященное ходу возведения моста через Волгу, сообщает пресс-служба правительства региона. Участок автомагистрали протяженностью более 100 км и его ключевой объект — мостовой переход через Волгу — станет частью международного транспортного коридора "Европа-Западный Китай".

Общая длина трассы составит 102 км, в том числе протяженность моста — 3,7 километров. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от М-5 "Урал" к Ульяновску, на левом — с М-5 "Урал".

Согласно проекту, автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения — по две в каждую сторону. Автомагистраль с максимальной скоростью движения 120 км/ч позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до областной столицы, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность Особой экономической зоны "Тольятти", технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", АвтоВАЗа, а также предприятий, работающих в Самарско-Тольяттинской агломерации.

Напомним, концессионное соглашение о начале строительства между правительством региона и хозяйствующим партнерством "Концессионная компания "Обход Тольятти" было подписано 16 октября в Екатеринбурге на международной специализированной выставке "Дорога-2019" в присутствии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Реализация ключевого не только в масштабах региона, но и всей страны инвестпроекта уже началась. Как сообщил Дмитрию Азарову генеральный директор хозяйствующим партнерством "Концессионная компания "Обход Тольятти" Александр Афанасьев, сейчас на обоих берегах Волги мостостроители обустраивают подъездные пути, а также готовят причальную инфраструктуру для транспортировки стройматериалов. В ближайшее время на месте работ возведут два рабочих города на тысячу человек, расчистят площадки, в том числе под бетонный завод. Трудиться на возведении моста будут ведущие мостостроители страны, имеющие солидный опыт, в том числе в строительстве Керченского мостового перехода.

На совещании было особо подчеркнуто, что проект строительства четко выверен, в нем учтены все нюансы. Например, из-за насыщенности региона промышленными предприятиями было необходимо получить отдельное согласование того, чтобы трасса проходила рядом и не нарушала ритмичной работы предприятий.

"Регион насыщен объектами инфраструктуры — это газопроводы высокого давления, линии электропередач и так далее. Все это тоже максимально учтено при проектировании, — отметил Дмитрий Азаров. — Но все это создает и дополнительные виды работ на территории региона при прокладке самый трассы и мостового перехода. Помимо моста будет построено 39 переходов через трассы, инфраструктурные, малые водные объекты. Все это будет реализовано. Вот такой масштаб строительства".

Проект не только масштабный, но и во многом уникальный.

"Ничего подобного мы не встречали", — не скрывает Александр Афанасьев.

Особенности связаны с проектными решениями. Самарский мост выделяют два момента. Во-первых, это длина пролетов — из 25-ти 24 превышают 100 метров. Во-вторых, глубина Волги в месте возведения моста.

"Если при строительство Крымского моста максимальная глубина не превышала 12 метров, то здесь — 36! На таких глубинах работать достаточно сложно. Но наши мостостроители, и это отмечается европейскими и азиатскими специалистами, — на вес золота. Мы ощущаем поддержку губернатора, правительства региона, и за это благодарны. Задача, поставленная президентом России, будет выполнена. Я в этом не сомневаюсь", — отметил руководитель концессионной компании.

Насколько велико значение моста, в своем Послании весной 2019 года обозначил губернатор.

"Его можно сравнить разве что со строительством Александровского моста через Волгу в конце XIX в., — отметил Дмитрий Азаров. — Благодаря тому мосту мы на сто с лишним лет обеспечили себе экономическое лидерство в Поволжье. А сейчас закладываем основу для будущего развития губернии также на десятилетия вперед".