Губернатор осмотрел соцучреждения Сызрани, обновленные по нацпроектам "Здравоохранение" и "Культура"

В субботу, 14 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с рабочим визитом посетил Сызрань, сообщает пресс-служба правительства региона. Здесь он осмотрел социальные учреждения, отремонтированные в этом году по национальным проектам, инициированным президентом страны Владимиром Путиным.

Глава региона пообщался с сотрудниками и пациентами детской поликлиники № 3. Заведующий поликлиникой Владимир Клецов рассказал, что капремонт в здании, которому более 25 лет, в этом году проведен впервые. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в учреждение не только закупили мебель и провели внутреннюю отделку помещений, но и приобрели высокотехнологичное оборудование, в том числе для проведения УЗИ и рентген-диагностики.

К поликлинике прикреплены более 8,8 тыс. детей из Юго-Западного района и района Засызран. Здесь принимают как участковые врачи, так и узкие специалисты, проводятся химические и биохимические исследования, ЭКГ, ЭМГ, ЭЭГ, физиотерапия, иммунопрофилактика, оказываются услуги дневного стационара. "Раньше, чтобы пройти рентген и УЗИ, пациенты ездили в другой район города. Теперь им даже не нужно ходить по этажам", — рассказала заместитель главного врача Лидия Дорофеева. По ее словам, в работе с пациентами применяется так называемая волновая система. "Запись ведется так, чтобы обследование получилось максимально быстрым и эффективным, — пояснила Дорофеева. — Пройдя диагностику на первом этаже, дети идут на третий, где расположены кабинеты узких специалистов. Завершается осмотр на втором этаже, в кабинете педиатра. Процедура, на которую раньше уходило несколько дней, теперь занимает порядка двух часов".

Глава региона по достоинству оценил проделанную работу. "Отрадно, что новое оборудование по-настоящему востребовано и работает с хорошей загрузкой", — отметил губернатор.

Глава региона поинтересовался, разделяются ли потоки больных и здоровых детей. По словам Владимира Клецова, для приема деток с температурой есть специальный бокс, который ждет своего оснащения. "Нужно помочь учреждению с комфортной мебелью", — поручил Дмитрий Азаров министру здравоохранения Самарской области Михаилу Ратманову.

В поликлинике Дмитрий Азаров пообщался с молодым врачом — педиатром Светланой Фроловой. Девушка приобрела профессию в Ульяновске, но работать вернулась в Сызрань, чтобы быть рядом с семьей, которая проживает в деревне Рамено. Одним из важных аргументов в пользу того, чтобы вернуться в родной регион и работать именно здесь, стала программа поддержки молодых специалистов, которая активно примеряется в Самарский области. "Я получила миллион рублей на покупку жилья в рамках поддержки молодых специалистов, сейчас подыскиваю квартиру, — сказала Светлана Фролова. — Дмитрий Игоревич, я очень благодарна, потому как сейчас живу в деревне, на работу ездить далеко, теперь этот вопрос решится".

"Абсолютно правильный подход по закреплению молодых специалистов, — отметил глава региона. — Когда видишь такую политику, хочется помогать. Поэтому мы приняли решение о выделении средств еще на 26 квартир".

Отмечают положительные перемены и родители юных пациентов. Они единогласно утверждают, что после ремонта приходить в поликлинику стало приятно даже самым маленьким сызранцам — те с удовольствием ожидают приема в игровой зоне.

Также Дмитрий Азаров познакомился с посетителями и сотрудниками модельной библиотеки, созданной на базе действующей библиотеки по нацпроекту "Культура".

Благодаря федеральным и муниципальным средствам в здании проведена перепланировка, отремонтирована кровля, входная группа, отремонтирован и окрашен фасад. Библиотека приспособлена для людей с особенностями здоровья: оборудован пандус, туалет для маломобильных граждан, приобретен подъемник, электроувеличитель для слабовидящих. Кроме того, приобретена современная мебель, компьютерное и мультимедийное оборудование, интерактивная панель, акустическая система, оборудование для кукольного театра. Библиотека оснащена широкополосным интернетом, Wi-Fi, обновлен книжный фонд: приобретено 2612 экземпляров новых книг.

Сегодня библиотека фактически стала еще и досуговым центром для всех жителей Сызрани. Здесь проводят мастер-классы и вернисажи, встречаются волонтеры и творческие коллективы. А самые юные посетители не только с удовольствием читают, но и готовят поделки, рисуют и даже делают уроки!

Глава региона поблагодарил сызранцев за активное участие в разработке проекта обновления библиотечного пространства.

В ходе визита Дмитрий Азаров осмотрел главную городскую достопримечательность — Сызранский кремль. Здесь Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню, а также обсудил с руководством города и его жителями проект реконструкции кремлевской набережной.

Напомним, в этом году Сызрань стала одним из 4 городов Самарской области, выигравших всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В соответствии с проектом, набережную полностью модернизируют: здесь обустроят спортивные и игровые площадки, пешеходную зону, событийную площадку, спуск к воде, место для рыбалки, проката лодок и катамаранов.

Губернатор поручил главе города Николаю Лядину перед тем, как начать реализацию проекта, еще раз обсудить его с общественностью, проверить, все ли пожелания сызранцев учтены. Кроме того, глава региона отметил, что необходимо установить жесткий контроль на каждом этапе ремонтных работ.

Вместе с губернатором проект реконструкции набережной оценили и активисты движения "Том Сойер Фест", которые как раз приехали на экскурсию в Сызрань. Молодые люди рассказали, что уже отметили несколько старинных зданий, в восстановлении которых могут помочь волонтеры.