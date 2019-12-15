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ДТП Происшествия

В жилой зоне Тольятти водитель иномарки сбил женщину с ребенком

ТОЛЬЯТТИ. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 декабря, в Тольятти20-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил женщину с ребенком, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 20:50 автомобиль двигался по жилой зоне в районе дома № 90 по ул. 70 лет Октября, когда под колеса транспортного средства угодили 38-летняя женщина и ее 10-летний сын, переходившие проезжую часть.

В результате ДТП пострадали оба пешехода. Им назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей быть максимально осторожным про движении по жилым зонам.

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