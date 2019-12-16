Банк "Открытие" расширил сеть для бесплатного пополнения карт

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Клиенты банка "Открытие" могут бесплатно пополнять свои карты в банкоматах "Промсвязьбанка": опция доступна на всех устройствах партнера с функцией cash-in. Учитывая Альфа-банк, который предоставил возможность бескомиссионного внесения наличных в своих банкоматах в ноябре этого года, партнерская сеть для бесплатного пополнения карт "Открытия" насчитывает порядка 1 500 устройств.