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Банк "Открытие" расширил сеть для бесплатного пополнения карт

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты банка "Открытие" могут бесплатно пополнять свои карты в банкоматах "Промсвязьбанка": опция доступна на всех устройствах партнера с функцией cash-in. Учитывая Альфа-банк, который предоставил возможность бескомиссионного внесения наличных в своих банкоматах в ноябре этого года, партнерская сеть для бесплатного пополнения карт "Открытия" насчитывает порядка 1 500 устройств.

Напомним, что клиенты "Открытия" также могут снимать наличные без комиссии в банкоматах ВТБ, Росбанка, Райффайзенбанка, Газпромбанка, ЮниКредит Банка, Банка ЗЕНИТ, Банка Русский стандарт, Банка Уралсиб, Промсвязьбанка, Совкомбанк, БКС Банка, Альфа-банка, Веста банка и СКБ-Банка. Это 36 500 устройств на территории всей страны. Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, MasterCard и МИР. Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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