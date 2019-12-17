Баскетбольная "Самара" обыграла "Парму" - 72:71

Первый матч 1/4 финала Кубка России превратился в настоящую спортивную драму. В понедельник, 16 декабря, она завершилась в пользу "Самары" — 72:71.

Евгений Войтюк не так часто выходит в старте — и сегодня решил по полной воспользоваться своим шансом: его треха и точный бросок из-под щита позволили самарцам почувствовать себя хозяевами положения. Да еще и Антон Глазунов с Максимом Дыбовским по разу попали со средней — 9:0 после двух с половиной минут! Потом, впрочем, и у пермяков полетело издали: три трехи — и уже 14:13 за три минуты до конца стартового периода. Встряхнуться помогли треха и два штрафных от Александра Лавникова, затем еще и Дыбовский положил два штрафных — вновь небольшой задел, 21:13.

Удержав его по итогам четверти (23:17), наша команда и во втором отбивала все попытки гостей приблизиться в счете. К середине периода набравший привычные мощности Владимир Пичкуров довел преимущество до "+10" — 32:22. Пермяки, конечно, предприняли погоню, в какой-то момент приблизившись на расстояние одного броска. Но на последней минуте перед большим перерывом все тот же Пичкуров (12 очков за четверть) и Александр Савенков вновь подарили хозяевам двузначный задел — 44:32.

Но вот начало третьего периода было вчистую выиграно гостями. За шесть с половиной минут "Самара" набрала всего 1 очко — и пермяки впервые вышли вперед, 45:46. Трехи Алексея Нестерова и Антона Глазунова сняли оцепенение — но теперь уже и "Парму" остановить было сложно. Отыграв за десятиминутку все 10 очков, заключительную четверть пермяки начинали уже вровень с нашей командой — 55:55.

Здесь уже обе команды включились в нападении на максимум. Самарцы долгое время держались на хладнокровии Антона Глазунова: капитан положил в цель три трехи за четыре минуты! Еще одну добавил Владимир Пичкуров. Но и гости не отставали: то они, то хозяева вырывались вперед на 2-3 очка. За две минуты до финальной сирены "Самара" вела — 70:69. За 24 секунды — уже уступала, 70:71. Максим Дыбовский безошибочен на линии штрафных, у нас снова "+1". Отчаянно отзащищавшись, наша команда отстояла это преимущество.

72:71 — волевая победа "Самары".