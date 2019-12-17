Прощание по европейским стандартам: в Самаре открылся крупнейший ритуальный дом

В Самаре открылось крупнейшее ритуальное помещение в регионе. На 1 тыс. кв. м расположились три зала для прощаний и не только. Специалисты "Похоронного дома № 1" уже называют себя флагманами на рынке ритуальных услуг и уверены, что прощание с близкими необходимо организовывать только на самом высоком уровне.

Три просторных ритуальных зала, высококвалифицированные сотрудники и организация непростого процесса "под ключ". Главное правило: достойно проводить в последний путь близкого человека, обо всем остальном позаботятся профессионалы своего дела.

Самара стала четвертым городом в регионе, где открылся новый филиал "Похоронного дома № 1". Филиалы уже работают в Тольятти, Жигулевске и Сызрани. Руководство компании говорит о европейском стандарте качества оказания услуг и объясняет на примерах.

В Самаре открылось крупнейшее ритуальное помещение

"Европейские стандарты заключаются, в первую очередь, в сервисе: у нас замечательный транспорт, в большинстве своем — иномарки премиум-класса, у нас работают лучшие агенты в городе, мы специально их отбирали, у нас лучший специалист по бальзамации. Также мы оказываем услуги по хранению, аналогов таким предложениям в городе нет", — рассказывает Павел Киреев, исполнительный директор "Похоронного дома № 1".

Бизнес по оказанию именно профессиональной ритуальной помощи в России находится в самом начале своего пути. Представители "Похоронного дома № 1" называют себя флагманами на отечественном рынке в этой нише. Деликатность ситуации диктует обязанность быть внимательными к мелочам и деталям, учитывая запросы клиентов, психологическую и социальную составляющие. Именно этот момент позволил сформировать пакеты услуг, которые отвечают самым взыскательным требованиям и качественному европейскому стандарту. Специалисты помогут сориентироваться в предложениях, включающих не только VIP-сегмент, но и эконом-класс.

Зал для прощания оборудован всем необходимым для проведения скорбного обряда

"У нас сформировано, в том числе, и социальное предложение, — объясняет Павел Киреев. — Мы предоставляем скидку пенсионерам, военнослужащим. Есть пакет, в который включен ряд мероприятий и его стоимость — 12 600 рублей".

"Будьте рядом с близкими, все остальное сделаем мы", — продолжают специалисты "Похоронного дома № 1". Они уверены, что их главный актив — это доверие клиентов, проверенное временем.