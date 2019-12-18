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Работа и Кадры

Лишь треть сотрудников готова добровольно перейти на электронные трудовые книжки

МОСКВА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС
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16 декабря Владимир Путин подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки. Россиянам, которые начнут свою трудовую деятельность в 2021 году, трудовая книжка будет заведена в электронном формате. Действующие сотрудники могут перейти на электронный документ добровольно, подав соответствующее заявление работодателю в течение следующего года.

Сервис по поиску работы Superjob выяснил, сколько работников готовы перевести свои трудовые книжки в электронный формат. В социологическом опросе приняли участие 1600 работающих россиян из всех округов страны.

Оказалось, что всего один из трех сотрудников хочет перевести свою трудовую книжку в электронный формат. 45% против подобной перспективы. 22% затруднились с решением.

Идею о переходе на электронные трудовые книжки мужчины поддерживают активнее женщин: 38% против 28% соответственно. Больше всего тех, кто хочет перейти на электронный формат документа, – среди россиян 25—34 лет и граждан с доходом более 80 тыс. рублей в месяц (39 и 41% соответственно).

По данным Superjob, в начале месяца одобрение закону о переходе на электронные трудовые книжки высказали 43% представителей экономически активного населения страны.

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