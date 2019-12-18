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Альфа-Банк подтвердил статус ведущего корпоративного банка России

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Альфа-Банк в очередной раз стал лауреатом престижной премии SPEARʼS Russia Wealth Management Awards 2019. Награда присуждена в номинации "Лучший российский банк для корпоративных клиентов". Помимо этого, главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский получил персональную награду "Банкир года". Церемония награждения состоялась 16 декабря в здании театра Et Cetera.

"Мы благодарим экспертное жюри и коллег за высокую оценку нашей работы. Вот уже почти 30 лет Альфа-Банк лидирует на рынке корпоративного банкинга. Мы работаем с самыми взыскательными и крупными корпоративными клиентами. Банк искренне дорожит их доверием и постоянно совершенствует свою экспертизу и технологии обслуживания", — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

SPEARʼS Russia Wealth Management Awards — ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы Премии в России — портал PBWM.ru и журнал SPEARʼS Russia. Независимый консультант — PwC.

Премия учреждена и вручается по аналогии с британской премией SPEARʼS Wealth Management Awards, ежегодно проводимой журналом SPEARʼS UK в Лондоне.

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