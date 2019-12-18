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Культура

На Радиоле 96.3 FM в Самаре стартовала акция "День рождения каждый день"

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Радиостанция Радиола 96.3 FM дала старт в эфире акции "День рождения каждый день". Вы можете получить неожиданный подарок, если ваш день рождения совпадет с датой, объявляемой ведущим по будням в 8:20.

Для того чтобы принять участие в акции, заполните специальную анкету на сайте radiola963fm.ru и слушайте радиостанцию. Услышав дату своего дня рождения в эфире, присылайте любое сообщение первыми в Viber или Whats App на номер: 8-846-321-0-96 и 3 — и получайте подарок.

Ссылка на новость и пост: https://radiola.ru/samara/events/events-copy_1174.html

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