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ПСБ снизил ставки по программам военной ипотеки

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ банк снизил ставки по ипотечным программам для военнослужащих.

По словам заместителя регионального директора по развитию розничного бизнеса операционного офиса "Самарский" ПСБ банка Ольги Грачевой, новые условия действуют на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке, а также на рефинансирование действующих ипотечных кредитов.

ПСБ банк занимает лидирующие позиции на рынке кредитования по программам военной ипотеки. Банк реализует программы ипотечного кредитования военнослужащих с июля 2018 года. За этот период банк предоставил кредитов на сумму более 29,6 млрд рублей, клиентами банка стали более чем 16,7 тыс. участников НИС.

Ранее ПСБ также снизил ставки по всем остальным ипотечным программам на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке, а также по программе рефинансирования ипотеки.

Ипотечным заемщикам ПСБ доступен сервис заказа оценки недвижимости онлайн. А ипотечная партнерская сеть ПСБ насчитывает более 300 компаний на всей территории России (перечень компаний-партнеров доступен на сайте банка).

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