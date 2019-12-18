Дмитрий Азаров обсудил с машиностроителями участие самарских предприятий в нацпроектах

В среду, 18 декабря, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании совета Самарского отделения "Союза машиностроителей России", где обсуждалось участие предприятий региона в нацпроектах.

Машиностроение Самарской области является одной из самых динамично растущих отраслей экономики региона. В этой сфере работает более трехсот предприятий, где трудится 13% трудоспособного населения — 134 тыс. человек.

Выход на качественно новый уровень мировой конкурентоспособности становится возможным благодаря федеральным программам и мерам господдержки по национальным проектам, инициированным президентом России Владимиром Путиным — "Производительность труда и поддержка занятости" и федеральный проект "Промышленный экспорт", входящий в состав нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Самарская область стала пилотным регионом по реализации приоритетной программы повышения производительности труда. На Средне-Волжском механическом заводе, который уже более трех лет в проекте, активно занимаются развитием человеческого потенциала и рабочей среды, что влечет за собой повышение производительности труда и улучшение качества продукции. Так, по информации министерства промышленности и торговли региона, за три года на основном процессе СВМЗ производительность труда выросла на 30%, а в среднем по предприятию — на 19%. Так называемое незавершенное производство сократилось в 45 раз, а время протекания процесса — более чем в тысячу раз.

По словам генерального директора СВМЗ Николая Липченко, по итогам 2019 года предприятие планирует еще увеличить производительность. "Сейчас мощная работа идет по развитию новых секторов, — говорит он. — У нас появилось желание увеличить объем выручки, и, соответственно, прибыли".

Значительных успехов добились и другие предприятия, которые участвуют в нацпроекте: "Пегас-Агро", АКОМ, "Продмаш". Заметные изменения фиксируют и на чапаевском АО "Полимер", которое вступило в проект в 2018 году. Внедрение принципов бережливого производства, обучение персонала в специализированных центрах и запуск пилотных производственных проектов на различных участках, по словам главного инженера предприятия Валерия Нижегородцева, существенно отразились на предприятии.

Министерство промышленности и торговли региона ведет системную работу по вовлечению предприятий в контур нацпроекта. До 2024 года в нацпроект планируется включить 250 предприятий. Сейчас, по словам главы минпромторга Михаила Жданова, из 90 предприятий, подавших заявки, уже 65 вошли в число участников проекта. При этом регион превысил целевые показатели, которые были установлены для губернии на 2019 год.

Дмитрий Азаров обратил внимание, что из 30 предприятий, которые входят в региональное отделение "Союза машиностроителей", только десять участвуют в нацпроекте. В то же время, по критериям нацпроекта подходят еще 16. Губернатор поручил министру по каждому предприятию составить "паспорт возможностей" и перспективных проектов, а также провести анализ потенциальных мер поддержки, которые производства могут получить по региональным и государственным программам.

Еще одно важнейшее направление работы — участие в федеральном проекте "Промышленный экспорт". Его цель — увеличить объемы экспорта несерьевых неэнергетических промышленных товаров. Согласно целевым показателям, экспортная составляющая региона с $2,14 млрд в 2017 . должна к 2024 г. увеличится в полтора раза — до $3,26 млрд. За десять месяцев 2019 года эта цифра, по информации областного минпромторга, достигла $2,217 млрд. Наибольший вклад ($610 млн) внесли машиностроители, прежде всего АО "АвтоВАЗ".

Участники расширенного совета обсудили аспекты господдержки предприятий машиностроительного комплекса по экспортному направлению, в частности, подробно разобрали механизм корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК).

На совете своим опытом участия в нацпроектах поделились представители ведущих компаний машиностроения — АО "Авиаагрегат" и ГК "АКОМ", и Самарский государственный технический университет. Также самарские машиностроители обсудили производственные планы на следующий год, аспекты социальной ответственности бизнеса.