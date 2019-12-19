LADA Sport ROSNEFT открыла сезон 2020

В Тольятти LADA Sport ROSNEFT подвела итоги сезона 2019 и представила состав команды на 2020 год. Место за рулем гоночных автомобилей LADA займут спортсмены, большая часть которых уже выступала за команду в прошлые годы. Среди них опытнейшие пилоты — Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев, Андрей Петухов. Лидером команды стал Владимир Шешенин. В 2020 году LADA Sport ROSNEFT сохранит свое присутствие в трех дисциплинах российского автоспорта — кольцевых гонках, ралли и картинге.

LADA Sport ROSNEFT успешно завершила сезон 2019, завоевав больше 100 призовых мест. Команда стала чемпионом в классах "Супер-Продакшн" и S1600, а в классе "Туринг-лайт" вошла в тройку призеров. "Золото" сразу в нескольких классах завоевала картинговая команда LADA Sport ROSNEFT — успешно выступили не только взрослые спортсмены, но детская сборная. ПАО "НК "Роснефть" с 2015 года является титульным спонсором команды.

Цель на новый гоночный сезон — победы во всех видах и классах. Основную ставку LADA Sport ROSNEFT делает на российскую серию кольцевых гонок (РСКГ), где в трех зачетных группах стартуют гоночные LADA Vesta и LADA Granta. Официальное топливо гонок — высокооктановый бензин Pulsar 100 производства "Роснефти". Автомобили всех пяти классов РСКГ используют исключительно бензин Компании с октановым числом 100. Уникальный состав фирменного топлива позволяет в полной мере раскрыть потенциал современных высокофорсированных двигателей и повысить эффективность их работы.

"Роснефть" активно поддерживает развитие профессионального и любительского спорта. Компания финансирует Хоккейный клуб ЦСКА, является спонсором Тульского футбольного клуба "Арсенал", генеральным спонсором Международной федерации самбо.