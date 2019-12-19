"Профцентр" приглашает взрослых и детей на "Новогодние приключения в городе С"

Новый экскурсионно-познавательный проект по мотивам сюжетов новогодних комедий Э. Рязанова для жителей Самарской об области разработал самарский туроператор "Профцентр" при поддержке отеля "7 Avenue & Spa" и Музея Э. Рязанова.

Цикл новогодних экскурсий и мероприятий под общим названием "Новогодние приключения в городе С., или По иронии судьбы" с 3 по 5 января будет объединен общим сценарием. Тема, связанная с творчеством Э. Рязанова, выбрана не случайно. Самара — родина знаменитого кинорежиссёра главных новогодних фильмов — "Ирония судьбы…", "Карнавальная ночь", "Зигзаг удачи" и других. В Самаре есть и Комсомольская площадь, и даже улица Строителей, дом 25.

3 января

Экскурсия "Куда вы меня несете? — Навстречу твоему счастью!" с прогулкой по празднично украшенному городу и красивейшей набережной, посещение резиденции самарского Деда Мороза и музея Эльдара Рязанова с погружением в атмосферу любимых фильмов. Стоимость экскурсии- 750 руб. взр., 1900 руб. семейный пакет 2 взр.+ 1 реб.

http://profcentre.ru/calendar#jil=/widget/14/route/index/id/254892

После экскурсии желающие сразу смогут посетить другую, уже вкусную дегустационную программу с рассказом о правильной культуре употребления "Жигулевского" (5 сортов), об основателе Жигулевского пивоваренного завода Альфредо фон Вакано, отведают волжскую уху с осетровыми, попробуют самарскую кухню по специальному историческому меню. Стоимость дегустации и ужина 1450 руб. с чел.

http://profcentre.ru/calendar#jil=/widget/14/route/index/id/254916

4 января

"Есть ли жизнь на Марсе" — невероятная космическая экскурсия с посещением музея "Самара космическая", вертолетной площадки, самарской олимпийской деревни. Все о самарском космосе и советских космонавтах, малоизвестные факты и забавные истории.

Стоимость — 750 руб. взр, 1900 руб. семейный пакет 2 взр.+ 1 реб.

http://profcentre.ru/calendar#jil=/widget/14/route/index/id/254918

"Карнавальная ночь" — праздничный ужин "Карнавальная ночь" в ретро-ресторане "Волга" по сюжетам комедий Э. Рязанова, душевная атмосфера, традиционные новогодние блюда, танцы.

Стоимость программы — 1990 руб. с чел.

http://profcentre.ru/calendar#jil=/widget/14/route/index/id/255182

5 января

Экскурсия "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" по историческому центру города с посещением "Музея русского мундира". Герои Отечества, чьи имена связаны с Самарой. "Галерея Nostalgie", аутентичная коллекция и атрибутика экипировки гусарских, драгунских, уланских и других полков Русской армии 18-19 веков, включая мундиры, головные уборы и холодное оружие. 20 настоящих мундиров от Александра I до Николая II, некоторые образцы существуют в мире в единственном экземпляре. Новогодние "5 капель" с огурчиком.

Стоимость — 500 руб. с чел.

Экскурсия на сыроварню в с. Подгоры

Гастрономический гурмэ-тур с обедом и мастер-класс по сыроварению с дегустацией сыров от частной сыроварни в селе Подгоры с поздравлением настоящих Дедушки Мороза и Снегурочки, живущих в Жигулевских горах. Посещение Женского Заволжского Свято-Ильинского монастыря. Стоимость на взрослого 2100 рублей, на ребенка — 1 400 рублей.

http://profcentre.ru/calendar#jil=/widget/14/route/index/id/56472

Туристическая компания "Профцентр"

Контакты: (846) 337-0-888, г. Самара, ул. Садовая, 263.

www.profcentre.ru