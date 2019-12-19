ВТБ планирует выдать 100 млрд рублей в рамках дальневосточной ипотеки

ВТБ в течение всего срока действия новой программы госсубсидирования для жителей Дальнего Востока планирует реализовать 100 млрд рублей ипотечных кредитов. За первые два дня работы по программе банк подписал уже несколько кредитных договоров и принял более 400 заявок от клиентов.

С 16 декабря ВТБ первым из лидеров рынка начал работу в рамках новой программы госсубсидирования для жителей Дальнего Востока. Ставка по новой программе составляет всего 2%, срок кредитования — до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита — 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.

Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов — не старше 35 лет), а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.

Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы. Заявку на участие в новой программе можно подать в офисе ВТБ. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.