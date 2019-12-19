В Самаре обсудят возможность установки 11 новых скульптур

В пятницу, 20 декабря, на заседании рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив по установке скульптурных композиций на территории Самарской области ("КультСамара") обсудят возможность установки 11 новых скульптур.
Среди них:
- скульптурная композиция, посвященная "Семье" на территории микрорайона "Южный город";
- скульптурная композиция "Аленький цветочек" в сквере на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской (напротив "Музея Модерна");
- скульптурная композиция, посвященная первому исполнению вальса И. А. Шатрова "На сопках Маньчжурии" в Струковском парке;
- установка бюстов семи Маршалам Советского Союза, проживавшим на территории Самары ("Аллея Победителей");
- скульптурная композиция "Солдатский лес" на территории Новокуйбышевска.
В обсуждении примут участие представители общественности, архитекторы, краеведы, журналисты, представители крупнейших городов губернии.