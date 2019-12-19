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Культура

В Самаре обсудят возможность установки 11 новых скульптур

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 декабря, на заседании рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив по установке скульптурных композиций на территории Самарской области ("КультСамара") обсудят возможность установки 11 новых скульптур.

Среди них:

  • скульптурная композиция, посвященная "Семье" на территории микрорайона "Южный город";
  • скульптурная композиция "Аленький цветочек" в сквере на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской (напротив  "Музея Модерна");
  • скульптурная композиция, посвященная первому исполнению вальса И. А. Шатрова "На сопках Маньчжурии" в Струковском парке;
  • установка бюстов семи Маршалам Советского Союза, проживавшим на территории Самары ("Аллея Победителей");
  • скульптурная композиция "Солдатский лес" на территории Новокуйбышевска.

В обсуждении примут участие представители общественности, архитекторы, краеведы, журналисты, представители крупнейших городов губернии.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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