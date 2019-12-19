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Образование Общество

Для СГСПУ достроят общежитие в студенческом городке

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительные заключения по проектно-сметной документации на завершение строительства здания общежитий для СГСПУ, сообщает Главгосэкспертиза.

Проектной документацией предусмотрена реконструкция недостроенного здания общежития гостиничного типа на территории студенческого городка в границах улиц Карбышева, Блюхера и Антонова-Овсеенко.
Строительство общежития было начато в конце 80-х годов XX века и остановлено в 1992 г., к тому моменту успели возвести "коробку".

Планируемая площадь девятиэтажного строения с подвалом составит 8408,7 кв. м. В нем разместят подсобные и технические помещения, вестибюль, медпункт, буфет, мини-прачечную. На первом этаже будут жилые комнаты для людей с ограниченными физическими возможностями, на втором - комната для собраний. На 2-9 этажах оборудуют жилые комнаты, кухни-столовые, комнаты учебной подготовки, вспомогательные, административно-служебные и другие помещения.

Кроме того, благоустроят прилегающую к зданию общежития территорию.

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