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Общество

Радио "Губерния" взяло награду фестиваля "Вместе медиа. Приволжье"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уходящий год завершился для радио "Губерния" очередной победой. Передача Евгении Чеширской "Нам по пути!" признана лучшей в номинации "Тематическая программа" на фестивале в Казани. Ранее она была удостоена специального диплома на форуме современной журналистики "Вся Россия- 2019", также вошла в число лауреатов международной премии в области радиовещания "Хрустальный микрофон — 2019" и была отмечена высшей наградой в номинации "Социальная программа".

Фото: предоставлено ТРК "Губерния"

"Нам по пути" — это целая серия репортажей, которые рассказывают о людях, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Но несмотря на все сложности они помогают другим людям стать счастливее.

Оценивали конкурсантов и выбирали лучших из них мэтры отечественной журналистики: корреспондент "Радио России", главный редактор "Радио 1" Мария Кулагина, преподаватель факультета журналистики МГУ Геннадий Сырков, теле- и радиоведущий Андрей Аллахвердов и другие.

Отметим, в ноябре 2019-го радио "Губерния" отметило 5-летие. Юбилейный год оказался щедрым на подарки. Так, радиостанция была отмечена специальным дипломом форума современной журналистики "Вся Россия", вошла в финал престижной премии "Радиомания", стала лауреатом международного фестиваля "Радио без границ" и взяла 3 "Хрустальных микрофона". Кроме того, согласно исследованиям ВЦИОМ, "Губерния" оказалась второй в качестве источника региональных новостей среди всех радиостанций, вещающих в Самарской области.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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