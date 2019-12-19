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Россельхозбанк повысил удобство обслуживания предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сопровождение и обслуживание внешнеэкономической деятельности клиентов является приоритетным для РСХБ. В дополнение к уже имеющимся сервисам Банк автоматизировал отправку клиентам сервисных и информационных сообщений по документам валютного контроля с целью упрощения соблюдения требований валютного законодательства РФ.

Процесс отправки в централизованной системе дистанционного банковского обслуживания юридических лиц (ЦС ДБО) затронул несколько категорий писем, подписанных электронной подписью Банка. Среди них сообщения о поступлении в Банк информации о декларациях на товары, зарегистрированных таможенными органами, об истечении ожидаемых сроков исполнения нерезидентом обязательств по договорам займа, принятым на учет в РСХБ и об истечении ожидаемых сроков репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ по контрактам, принятым на учет Банком. Кроме того, автоматизации коснулась рассылка писем, содержащих информацию о выявленных нарушениях валютного законодательства.

"Ведение внешнеэкономической деятельности обязывает предприятия неукоснительно соблюдать требования валютного законодательства Российской Федерации. Несоблюдение требований влечет наложение административного штрафа по КОАП на предприятие. Валютное законодательство содержит в себе много нюансов и тонкостей, которые сложно отслеживать в общем учете бухгалтерской деятельности предприятия. Внедрение автоматизированной отправки информационных сообщений позволило улучшить клиентский сервис и предотвратить нарушения клиентами Банка валютного законодательства Российской Федерации. Кроме того, в результате произведенных доработок ИТ-систем наши клиенты получили возможность в режиме онлайн получать уведомления о зачислении иностранной валюты на транзитный счет", — прокомментировала заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Екатерина Романькова.

Указанный выше сервис становится доступен участникам внешнеэкономической деятельности сразу же после открытия счета в Банке и подключению к системе ЦС ДБО.

По состоянию на 1 декабря 2019 г. нововведением пользуются 4,5 тысячи действующих клиентов Банка — юридических лиц (за исключением кредитных организаций), а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

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