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Александр Пахомов: "В 2020 году банк "Открытие" реконструирует около 130 отделений"

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" в 2020 году продолжит совершенствовать собственную сеть и реконструирует еще около 130 отделений в России.

"19 базовых региональных площадок будут приведены к новому формату. Всего за два года мы переформатируем 2/3 всех "штабных" площадок банка. В новых отделениях будут установлены электронные информационные системы, с помощью которых клиенты могут узнать о ближайших офисах и банкоматах, самостоятельно оформить заявки на банковские продукты, направить обратную связь о качестве сервиса, ознакомиться с нормативной документацией. На сайте будет доступен функционал предварительной записи в отделение", — сообщает член правления банка "Открытие" Александр Пахомов.

Следуя рыночным тенденциям, в 2020 году планируется реализовать проект повышения операционной эффективности сети, который позволит сократить долю нецелевых операций и снизить уровень простоев.

"Мы планируем также реализовать несколько проектов по цифровизации банковских услуг: использовать удаленную идентификацию (биометрию) для дистанционного привлечения, развивать чат-боты, мобильный банк, совершенствовать цифровую платформу для бизнеса, дистанционные продажи и т. д. К концу 2020 года мы намерены войти по уровню клиентской лояльности в пятерку лучших банков России", — поясняет Александр Пахомов.

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