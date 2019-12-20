"ИрАэро" запустит серию недорогих рейсов из Самары

Авиакомпания "ИрАэро" с 13 января 2020 г. запускает серию субсидируемых рейсов из самарского аэропорта Курумоч.

Рейсы запланированы ежедневно, кроме вторника и четверга. В географии полетов: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Новый Уренгой, Калининград. Обслуживать направления будут самолеты Superjet 100.

Рейсы софинансируются властями Самарской, Нижегородской, Калининградской, Волгоградской областей и Санкт-Петербурга. Воспользоваться льготными билетами могут все.

Расписание рейсов из Самары (время вылета и прилета указано местное):

Самара — Санкт-Петербург — IO-635; вылет 7:25; прилет 10:05; понедельник, среда. Стоимость от 2615 рублей. Время в пути — 3 часа 40 минут.

Самара — Нижний Новгород — IO-635; вылет 7:25; прилет 7:35; понедельник, среда, пятница. Стоимость от 2315 рублей. Время в пути — 1 час 10 минут.

Самара — Волгоград — IO-351; вылет 21:00; прилет 22:10; пятница, воскресенье. Стоимость от 2590 рублей. Время в пути — 1 час 10 минут.

Самара — Новый Уренгой — IO-352; вылет 3:55; прилет 7:55; понедельник. Стоимость от 8000 рублей. Время в пути — 3 часа.

Самара — Калининград — IO-371; вылет 00:55; прилет 1:40; понедельник, пятница. Стоимость от 4500 рублей. Время в пути — 2 часа 45 минут.

Помимо субсидируемых рейсов "ИрАэро" с нового года начнет выполнять полеты по маршруту Самара — Баку по средам. Цена на этот рейс от 8780 рублей.

Билеты на рейсы из Самары уже есть в продаже на сайте www.iraero.ru.