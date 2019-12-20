Банк "Открытие" предложил новые условия по льготной конвертации валют

Банк "Открытие" улучшил условия валютной конвертации в мобильном банке. Теперь обменять деньги по выгодному курсу (с разницей 25 копеек к рыночному курсу межбанковского рынка) можно с суммами всего от 1000 долларов США. Это одно из лучших предложений среди российских банков.

Сервис льготной конвертации позволяет клиентам "Открытия" в несколько кликов совершать конверсионные операции в режиме онлайн по парам доллар/рубль и евро/рубль. Обмен осуществляется с помощью перевода средств между счетами клиента, открытыми в разных валютах. Для зачисления можно использовать любой имеющийся валютный счет, в том числе накопительный счет "Моя копилка". Чтобы обменять валюту в мобильном приложении, необходимо воспользоваться меню "Платежи и переводы" — "Между своими счетами", далее указать источник платежа, счет получателя платежа и сумму. Минимальная сумма операции для получения льготного курса — 1 000 долларов США или евро, максимальная сумма одной операции 500 тыс. долларов США или евро, количество сделок каждого клиента не ограничено. Сервис доступен в будние дни практически круглосуточно с 0:15 до 23:45. Льготный курс предоставляется онлайн в момент совершения сделки.

"Сервис льготной конвертации онлайн был запущен год назад — за это время им воспользовались более 7 тыс. наших клиентов. Уверена, что с новыми, еще более привлекательными условиями популярность услуги среди физических лиц значительно возрастет. В преддверии новогодних каникул спрос на обмен валюты традиционно выше, чем в обычное время. Уверена, что наше новое предложение станет хорошим подарком к празднику для клиентов "Открытия", — отметила Алия Зубкова, заместитель начальника управления по работе на финансовых рынках банка "Открытие".