Дмитрий Азаров поздравил КбшЖД с победой в соревновании трудовых коллективов ОАО "РЖД"

В пятницу, 20 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил Куйбышевскую железную дорогу с победой в соревновании трудовых коллективов ОАО "РЖД" по итогам III квартала 2019 года.

При выборе лучшего учитывались производственные и финансово-экономические результаты, безопасность движения, состояние охраны труда. Было подчеркнуто, что итоговое место КбшЖД - доказательство того, что магистраль успешно решает задачи по перевозке грузов и пассажиров. Так, с января по октябрь погрузки превысили 55,9 млн т, а с вокзалов и станций за 10 месяцев года отправлено более 16 млн пассажиров.

Эти показатели важны как для компании, так и для Самарской области в целом, отметил на церемонии награждения Дмитрий Азаров. По его словам, бесперебойная работа дороги, рост объемов перевозимых грузов и, соответственно, увеличение налоговых платежей в областной и местные бюджеты способствуют укреплению экономического потенциала страны и региона и инвестиционной привлекательности области.

"Взаимодействие с Куйбышевской железной дорогой - одной из крупнейших стальных магистралей страны - имеет для губернии колоссальное значение, - сказал глава региона. - От эффективности нашего сотрудничества напрямую зависит реализация Стратегии лидерства Самарской области, уровень и качество жизни людей".

Губернатор напомнил, что совместно с РЖД правительство области реализует проект по строительству жд ветки до Особой экономической зоны "Тольятти". Это важный шаг на пути диверсификации экономики и создания условий для привлечения резидентов в ОЭЗ. Еще одна совместная работа - ускоренное железнодорожное сообщения между Самарой и Тольятти.

Есть и дальнейшие планы, которые, по словам Дмитрия Азарова, возможно реализовать только во взаимодействии с РЖД. "Речь идет в том числе о размещении в регионе логистических центров федерального уровня", - уточнил губернатор.

За преданность своему делу и достигнутые успехи ряд сотрудников КбшЖД были поощрены благодарностями губернатора. В частности, награду получил железнодорожник в третьем поколении, дежурный эксплуатационного локомотивного депо Октябрьск (основное) Куйбышевской дирекции тяги Александр Кузнецов.

Стоит отметить, что КбшЖД второй год подряд по итогам третьего квартала становится лидером среди филиалов компании. "Как говорят, один раз - это случайность, второй - закономерность. Нам надо делать все, чтобы это стало системой и первое место было и за первое полугодие, и за год. За это надо бороться", - сказал начальник дороги Рашид Сайбаталов.

О выходе магистрали на передовые позиции говорил и заместитель гендиректора ОАО РЖД Анатолий Краснощек. "У меня есть уверенность, что коллектив справится с задачей и будет постоянно выполнять свои плановые задания, держать планку", - отметил он.