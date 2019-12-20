В Самаре Ресурсный центр добровольчества открылся в новом помещении

В четверг, 19 декабря, состоялось открытие нового помещения Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области. Центр теперь находится по адресу проспект Масленникова, 37 и включает в себя все необходимое для работы (конференц-зал, коворкинг, welcome-зону), имеет современное техническое оснащение. Теперь волонтеры смогут собираться в центре, работать, общаться с единомышленниками, обсуждать новые планы и идеи, проводить мероприятия.

"Ресурсный центр имеет региональное значение и развивает инфраструктуры области в сфере добровольческого и благотворительного направления при поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Самарская область, внедряющая новые проекты, - один из самых успешных регионов нашей страны. Мы делимся ими на федеральном уровне, и их уже перенимают другие регионы", - отметил заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Иван Радько.

В день открытия новой площадки Ресурсный центр добровольчества посетил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Он принял участие в мастер-классе по созданию новогодней открытки для пожилых людей, бывших малолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда.

Волонтеры показали, как они работают с одеждой, которая поступает в центр: ее распределяют по адресам, некоторым вещам дают вторую жизнь, делая их модными и современными, нанося рисунки.

В пространстве коворкинга одна из стен отведена под огромную доску для письма, где на самом верху находится надпись "Превращай мечты в цели". Виктор Кудряшов, Иван Редько и Ольга Амельченкова сделали первые записи на стене с пожеланиями и новыми целями.

В конференц-зале прозвучал вопрос о том, как правильно ставить цели. Виктор Кудряшов поделился своим опытом: "Цель не должна быть легкой. Она должна требовать большого напряжения сил. Нужно достичь определенной планки и перепрыгнуть ее, даже если возникают сложности. Нельзя отчаиваться, нужно идти вперед. Многих целей можно достичь, общаясь с людьми, если чего-то не знаешь, то всегда можешь спросить совета. Всегда есть люди, которые имеют больше опыта. Есть люди, которых называют наставниками, и если к ним обратиться, то можно скорректировать свои действия и добиться того, чего хочешь. Нужно быть упорным и настойчивым. Не бояться спрашивать и не бояться советовать."

Руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова считает, что самое сложное - это переход от мечты к первому шагу конкретных действий: "Нужно не бояться и нужно находить в себе силы, чтобы все идеи воплощались в конкретные действия."

Иван Радько порекомендовал не ограничивать цели и мечты, выходить за рамки и быть амбициозными.

В рамках мероприятия также прошло награждение участников волонтерского движения. В том числе диплом за значительный вклад в развитие добровольчества на территории региона получил коммерческий директор портала Волга Ньюс, сопредседатель Национального совета по корпоративному волонтерству в Самаре Никита Золин.