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Муниципалитеты Власть и политика

Замглавы администрации Ленинского района оштрафовали за просроченный платеж подрядчику

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Замглавы администрации Ленинского района Самары привлекли к административной ответственности за нарушение условий муниципального контракта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее прокуратура Ленинского района при проверке обнаружила, что администрация района не заплатила более 1 млн руб. подрядчику ООО "ИнтерКомплекс" за ямочный ремонт асфальта.

Из-за этого в отношении замглавы администрации района Суслина возбудили административное дело по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ.

Постановлением замруководителя областного управления Федеральной антимонопольной службы муниципального служащего признали виновным и назначили штраф 30 тыс. рублей.

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