Замглавы администрации Ленинского района оштрафовали за просроченный платеж подрядчику

Замглавы администрации Ленинского района Самары привлекли к административной ответственности за нарушение условий муниципального контракта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Ранее прокуратура Ленинского района при проверке обнаружила, что администрация района не заплатила более 1 млн руб. подрядчику ООО "ИнтерКомплекс" за ямочный ремонт асфальта.
Из-за этого в отношении замглавы администрации района Суслина возбудили административное дело по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ.
Постановлением замруководителя областного управления Федеральной антимонопольной службы муниципального служащего признали виновным и назначили штраф 30 тыс. рублей.