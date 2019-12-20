Замглавы администрации Ленинского района оштрафовали за просроченный платеж подрядчику

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Замглавы администрации Ленинского района Самары привлекли к административной ответственности за нарушение условий муниципального контракта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.